«مايلستون» تنظم ندوة حول المنصات المتكاملة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «مايلستون سيستمز» تنظيم ندوتها السنوية «ندوة مايلستون للمنصات المتكاملة» في دورتها السادسة عشرة، والتي ستعقد بشكل افتراضي ومجاني على مدار يومين، الأول والثاني من مارس.

وستكون الندوة مفتوحة لشركاء مايلستون سيستمز، العملاء، والإعلاميين لاكتشاف مستقبل تكنولوجيا أنظمة الفيديو، وذلك تحت شعار «رسم القادم الجديد».

مع أكثر من 2000 مسجل للندوة من كل أرجاء العالم، فإن الندوة عبارة عن منصة يجتمع فيها كل أفراد مجتمع مايلستون لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بآخر الابتكارات.

قال توماس جينسن، الرئيس التنفيذي لمايلستون سيستمز: ستجري مناقشة الرؤية المستقبلية وكيفية مساهماتنا في النجاح معاً. ونتطلع هذه السنة إلى مناقشة كيف يمكن للتكنولوجيا الخاصة بنا أن تحوّل طريقة عملنا وحياتنا، وكيف يمكننا أن نعزز العالم من حولنا للاستفادة بقدر المستطاع من تكنولوجيا أنظمة الفيديو - فيما يتعلق بالخصوصية وما بعدها.

وستناقش كل حلقة من الندوة أفضل الحلول المتعلقة باحتياجات السوق الجديدة، خصوصاً بعد الجائحة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، نظام الجيل الخامس، إنترنت الأشياء «IoT»، وتحوّل أنظمة تحكم الفيديو.

بالإضافة إلى توماس جينسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون، سيكون من بين المتحدثين الرسميين بجورن سكو إيليرتسن، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا، وكينيث هون بيتيرسن، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والذي بدوره سيتحدث عن رؤيته في العديد من المواضيع ككيفية تحول تكنولوجيا الفيديو إلى ما بعد الخصوصية، الظواهر العديدة للتكنولوجيا الكلية، وتبني التكنولوجيا المسرعة في القطاعات الأساسية.

وتأسست الشركة في عام 1998، وهي عبارة عن شركة مستقلة في مجموعة كانون. وتوفر مايلستون سيستمز أنظمة إدارة المنصات المفتوحة للفيديو، حيث لديها تكنولوجيا تتيح للعالم رؤية كيفية التأكد من الخصوصية وحماية الأصول وزيادة فاعلية الشركات.

تمكن مايلستون من توفير منصات مجتمعية تؤدي إلى التعاون والابتكار في استخدام وتطوير شبكات تكنولوجيا الفيديو مع حلول معتمدة ومخصصة ومثبتة في أكثر من 500000 وحدة حول العالم.

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