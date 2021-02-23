غرفة عجمان تنظم دورة «مفهوم وأدوات الابتكار»

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة بعنوان «مفهوم وأدوات الابتكار» ضمن مشاركتها بفعاليات أسبوع الابتكار في الدولة، وذلك بهدف تزويد الموظفين بأدوات الابتكار وتنمية المهارات الوظيفية لاستشراف المستقبل بما يصب في جودة الخدمات الموجهة للمتعاملين ومجتمع الأعمال في الإمارة.

حضر الدورة التي استمرت يومين ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء وإيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار وموظفي غرفة عجمان، وقدم الدورة عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي المدربة فوزية شحرور.

تضمنت محاور الدورة مفاهيم عامة للابتكار وأهداف وأنواع وأدوات الابتكار المختلفة والأفكار الابتكارية «المحددات والمعايير» ومعيقات الأفكار الابتكارية وكيف نبتكر؟. كما اشتملت على عدد من التمارين العملية وآليات تطبيق النماذج الابتكارية على المشاريع والأفكار.

وأشاد ناصر الظفري بجهود القيادة الرشيدة في دعم مجال الابتكار وتوفير المناخ الجاذب لإطلاق الأفكار والمشاريع المبتكرة في كل المجالات، مؤكداً أن فعاليات أسبوع الابتكار لها دور في تحفيز المؤسسات والأفراد على طرح الأفكار واستشراف المستقبل إلى جانب توفير منصة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة من خدمات وأدوات مبتكرة، موضحاً أن نهج الدولة في إعداد جيل من المبتكرين والمبدعين يعزز استباقية الإمارات في إيجاد الحلول وتحويل التحديات إلى فرص.

وأكدت إيمان الشامسي حرص غرفة عجمان على تعزيز ثقافة الابتكار لدى الموظفين بهدف تطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة، وأشارت إلى حرص غرفة عجمان على المشاركة سنوياً في فعاليات الابتكار وتنفيذ جملة من الدورات وورش العمل المتخصصة على أيدي خبراء ومعنيين إلى جانب تنظيم جلسات للعصف الذهني لرصد أبرز الأفكار والمقترحات وتمكين الموظفين من التفكير الإبداعي.

وأشادت بتجاوب المشاركين في الدورة وتفاعلهم مع التمارين العملية مما أسهم في رصد مجموعة من الأفكار الابتكارية الخاصة ببيئة العمل، مشيرة إلى أن القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات المتأثرة بمجال الابتكار سواء في الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي أم المشاريع الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز