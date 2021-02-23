«أجيراس» التابعة لإنفستكورب تجمع 73 مليون دولار رأس مال جديداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن شركة «أجيراس» التابعة لمحفظتها الاستثمارية والمزود لبرامج المحاسبة الخاصة بالإيرادات المتكررة وللحلول والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حصلت على 73 مليون دولار من «لوغارد رود كابيتال»، شركة إدارة الأصول البديلة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وسيتم استخدام الاستثمار الجديد لتسريع وتيرة توسع أجيراس في أسواق النمو الحالية، مما يخلق إمكانات لفرص النمو غير العضوية والعضوية. ولا شك في أن «أجيراس» هي في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على أدوات الأعمال المؤتمتة، وسيدعم الاستثمار الجديد ابتكارها المستمر للبرمجيات الحيوية. وتنشط «أجيراس» في 6 أسواق: الدنمارك والولايات المتحدة والسويد والنرويج وهولندا وألمانيا، علماً أن مقرها يقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال غيلبرت كامينيسكي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة في «إنفستكورب تكنولوجي»: التمويل الإضافي الذي حصلت عليه «أجيراس» سيدفع توسعها الدولي قُدماً ويدعم ابتكارها المستمر في ما تقدّمه لعملائها.

وقال ريكو أندرسن الرئيس التنفيذي لأجيراس: الشركة في موقع مثالي للتوسع عالمياً وتلبية الطلب المتزايد على أدوات الأعمال المؤتمتة. وتتمتع إنفستكورب بسجل حافل فيما يخص نمو الشركات المملوكة لمؤسسيها في مجال التكنولوجيا، وقد دعم حضورها العالمي وشبكتها الواسعة نمونا حتى الآن. وتدعم عملية التمويل الأخيرة هذه التزامنا المستمر بتوسيع حضور أجيراس وتقديم برمجياتنا لعملاء جدد في كل أنحاء العالم. ونتطلع حتماً إلى استمرار قصة أجيراس في السنوات المقبلة.

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