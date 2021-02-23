اقتصادية رأس الخيمة تطلق 7 مبادرات في أسبوع الابتكار

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تفاعلت اقتصادية رأس الخيمة مع أسبوع الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021»، من خلال إطلاق 7 مبادرات من شأنها دعم قيمة الابتكار وتحفيزه في بيئة الأعمال، واستهدفت هذه المبادرات المهتمين بمجالات الاستثمار والتجارة ورواد الأعمال ورخص الغد وموظفيها.

وأوضحت فاطمة الحارثي مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوكالة بالدائرة، أن الدائرة مستمرة في مبادراتها الابتكارية، مثل مبادرة كأس الابتكار للموظفين، وورش عمل ستقدم افتراضياً من شأنها تدريب السيدات مهارات ابتكارية جديدة في تقديم المنتج، مثل ورشة صنع الدخون، وأخرى عن إعادة التدوير، وتؤكد الحارثي بأن قيمة الابتكار باتت مهارة ضرورية لتجاوز كل ما هو تقليدي وإيجاد وسائل جديدة تنسجم مع جميع المجالات.

وأضافت: نظمت الدائرة حلقة نقاشية بعنوان «الابتكار في ريادة الأعمال» حضرها رواد أعمال في مقر مركز الشباب في رأس الخيمة وبحضور رئيس الدائرة والمدير العام ومساعد المدير العام، حيث استعرض رواد الأعمال المواطنون تجاربهم الناجحة في إدارة مشاريعهم ضمن خطط مدروسة وتهيئة وتأهيل لفريق العمل المنظم للمشروع، بالإضافة لتوفير الميزانية التي ستحقق طموحهم، والتحديات التي تواجههم خلال إدارتهم للمشاريع التجارية والحلول الابتكارية التي ينتهجونها للتغلب على تلك التحديات.

وأوصى رواد الأعمال الشباب الطامحين لتحويل موهبتهم لمشروع تجاري، بمتابعة متطلبات السوق المتغيرة والمهارات المطلوبة في فن التقديم، ومهارات التسويق الرقمية، وتعلم طرق ابتكارية في عرض المنتج، وكسب رضا الزبائن، وعمل استطلاعات رأي بصورة مستمرة لمعرفة ملاحظات واقتراحات الزبائن والمجتمع للتطوير المستمر للمشروع.

ونظمت الدائرة كذلك جلسة افتراضية لاستشارات ابتكارية قدمها المستشار الاقتصادي موسى عبد المنعم، حيث أشار إلى أن الابتكار أحد العوامل الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعارف والتكنولوجيا الرقمية، وأوصى كل التجار والمستثمرين بمواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات في خلق مناخ ابتكاري في بيئة الأعمال لتحتل مكانة بارزة ضمن أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي.

وتضمنت الجلسة في شقها الأخير أسئلة واستفسارات المتابعين عبر المنصة الرقمية «انستغرام» حول الخطوات المطلوبة لتسجيل مشاريع ابتكارية كبراءة اختراع، وأسئلة تتعلق بتصميم وتوثيق العلامة التجارية للمشروع، وأخرى عن الفروقات بين الأفكار الإبداعية والابتكارية.

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