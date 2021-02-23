غرفة الشارقة تشارك في مختبر الابتكار ضمن ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2021

المصدر: الشارقة- البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مختبر الابتكار الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم (الثلاثاء) بالتعاون مع الغرفة ضمن فعاليات ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2021 المنعقد تحت شعار «خمسون عاماً لاقتصاد مستدام»، بالتزامن مع فعالية شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021».

وجاءت مشاركة الغرفة من خلال إدارة جلسات المختبر من قبل محمد العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة بصفته أحد المتحدثين الرئيسين، إلى جانب العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إذ تناول مختبر الابتكار مناقشة واقع ومستقبل خدمات المرور والترخيص، ومستقبل خدمات قطاع السياحة، والتحديات الأمنية على الاقتصاد الرقمي.

ترسيخ مفهوم الابتكار

وأكد محمد العوضي أن حرص الغرفة على المشاركة في هذا الحدث يأتي في إطار التزامها ترسيخ مفهوم الابتكار ضمن آليات عملها المؤسسية وتشجيع القطاع الخاص على تبني نهج الابتكار أساساً للتطوير والتنمية، إذ تسعى بشكل حثيث للمساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والاستجابة لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإيلاء موضوع الابتكار الأهمية البالغة باعتباره مرتكزاً رئيساً لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الغرفة تبذل أقصى جهودها لدعم الإبداع والابتكار في ميادين عملها كافة، بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لمتعامليها وموظفيها من خلال السعي الدائم لتوفير البيئة المحفزة التي تشجع على التطوير المستمر وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية عالية.

تطوير التجارب المبدعة

وأشار العوضي، إلى أن شهر الإمارات للابتكار يعد حدثاً وطنياً يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، داعياً رجال الأعمال والشباب من أصحاب المشاريع الناشئة إلى تبني الإبداع والابتكار منهجية وثقافة مؤسسية راسخة، للخروج بنتائج تضمن تحقيق أفضل العائدات الإيجابية والوصول إلى نماذج عمل ابتكارية تحسن من الإجراءات والأداء بشكل مستمر ومتواصل، وبما يعود بالنفع على الأداء العام لاقتصاد الإمارة ومجتمع الأعمال في ظل اقتصاد الشارقة التنافسي الذي يولي موضوع الابتكار الأهمية البالغة.

ويشهد يوم غد الأربعاء انعقاد أعمال ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2021 الرئيس والذي سيتضمن إقامة معرض للابتكار، كما سيسلط الضوء على جهود الدولة في دعم قطاع الأعمال في جائحة كوفيد - 19، فضلاً عن عرض النتائج والتوصيات ومخرجات مختبر الابتكار والجلسات الشبابية التي انعقدت ضمن فعاليات الملتقى.

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