افتتاح فندق لا كوينتا باي ويندام في منطقة بر دبي التاريخية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، العالمية، اليوم عن إطلاق علامة لا كوينتا باي ويندام في الشرق الأوسط من خلال فندقها الجديد المكون من 100 غرفة، والمقرر افتتاحه في مارس 2021 بمنطقة بر دبي التاريخية المميزة، تحت اسم، لا كوينتا باي ويندام دبي بر دبي.

وتواصل ويندام توسيع لا كوينتا، الرائدة من الفئة الراقية والمتوسطة مع ما يقارب 940 فندق حول العالم. ويُعدّ لا كوينتا بر دبي الفندق رقم 75 الذي تفتتحه العلامة منذ استحواذ ويندام على امتياز لا كوينتا وإدارة عملياتها الفندقية في عام 2018 لتشمل بذلك تسعة دول: كندا وتشيلي وكولومبيا وهندوراس والمكسيك وتركيا ونيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كما أعلنت لا كوينتا عن خططها بافتتاح ثمانية فنادق جديدة في جمهورية الدومينيكان.

ويتميّز الفندق الجديد بموقعه الاستراتيجي في أحد مراكز دبي التجارية النابضة بالحيوية بما يسهّل الوصول إلى المناطق الترفيهية، مثل مرسى السفن السياحية في ميناء راشد ودبي مول وبرواز دبي ومسجد جميرا، وإلى الوجهات التجارية مثل مركز دبي التجاري العالمي والمركز المالي للإمارة. كما يضم الفندق بحلته الجديدة غرف ضيوفٍ مميزة بتصميمات عصرية وديكوراتٍ داخلية أنيقة تجمع بين أصالة الألوان التقليدية الخاصّة بدبي واللمسات العصرية النابضة بالحياة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للفعاليات والاجتماعات بمساحة 100 متر مربّع ومجموعة من وسائل الترفيه، بما فيها مسبح خارجي ومنتجع صحي فسيح مع ساونا وغرفة بخار ومركز للياقة البدنية. ولتعزيز تجربة الإقامة، يتضمّن الفندق مطعماً يقدم خدماته طوال اليوم وردهةً ومقهى، بالإضافة إلى خدمة الغرف على مدار الساعة، ومجموعة المطاعم المتخصصة بتقديم أشهى الأطباق الهندية والعالمية. ويُعد الفندق الوجهة الأمثل لنزلائه القادمين بغرض السياحة أو الأعمال، حيث يضم مركزاً للأعمال يفتح أبوابه على مدار الساعة ومنطقةً للأطفال وحوض سباحة ومساحة مخصّصة لمتاجر البيع بالتجزئة ومواقف للسيارات فضلاً عن خدمة النقل المحلية إلى موقع الفندق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديمتري مانيكيس، رئيس فنادق ومنتجعات ويندام في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا: "نحرص على تحقيق تقدم سريع في مسار تطوير وتنمية لا كوينتا باي ويندام، وتؤكّد الإضافة الأخيرة على التزامنا بتوسيع دائرة العلامة التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إذ تُعدّ دبي الموقع الأمثل لدخول هذا السوق باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. كما يُعدّ افتتاح فندق لا كوينتا في بر دبي الإضافة المثالية لمحفظتنا التي تضم أكثر من 60 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى مواصلة الخطط التنموية لتعزيز حضورنا القوي في المنطقة".

وتقدّم جميع الفنادق التابعة للعلامة في الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم برنامج مكافآت ويندام، الذي يعد برنامج مكافآت الولاء الأكثر سخاءً في العالم، مع أكثر من 30 ألف فندق ومنتجع وشقة مفروشة في مختلف دول العالم.

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