13 مليون دولار حصيلة الجولة التمويلية لـ«بوابة ترابط»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بوابة ترابط»، أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، إغلاقها جولة تمويلية بقيمة 13 مليون دولار، لتعد أكبر جولة من نوعها في قطاع التكنولوجيا المالية في تاريخ المنطقة، وأفادت الشركة التي تتخذ الإمارات مقراً رئيساً لها بأن التمويل سوف يدعم توسيع نطاق عملياتها ودعم خدماتها إقليمياً.

وتقود شركة «تارغت غلوبال»، المتخصصة في مجال إدارة صناديق رأس المال الجريء ومقرها برلين، الاستثمار في منصة خدمات الصيرفة المفتوحة المبتكرة، وحصلت المنصة على دعم مستثمرين آخرين بما فيهم وكينجزواي، وكريسنت فينتشرز، الزامل للاستثمار، غلوبال فينتشرز، المؤيد للتكنولوجيا، ومضاء للاستثمار.

توسّع

يأتي الإعلان في أعقاب التوسّع الأخير لشركة «بوابة ترابط» في دولة الإمارات من خلال افتتاحها مكتبين في كل من «هب 71» في سوق أبوظبي العالمي، و«فينتك هايف» في سوق دبي المالي العالمي في أكتوبر 2020 في حين كشفت الشركة أنها سوف تستخدم التمويل لمزيد من التوسع الجغرافي وتعزيز عروض منصتها.

تفاعل

وقال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط»: «إن قطاع الصيرفة المفتوحة هو في مجرد بدائيات نطاق تفاعل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة مع بعضها البعض، ومع سرعة اعتماد الجهات التنظيمية اللوائح التنظيمية، سوف توفر «بوابة ترابط» البنية التحتية لتعاون غير مسبوق بين المؤسسات المالية وقطاع التكنولوجيا المالية الإقليمية لتحقيق ازدهار أكبر ومرونة أوسع من خلال التنظيم الجاد بما يتماشى مع الحكومات والسلطات الإقليمية».

وأضاف: «تعد هذه اللحظة استثنائية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على موطئ قدم رئيس في النظام البيئي المالي العالمي ونحن نفخر بأن نكون جزءاً منه».

ومن خلال شراكاتها الممتدة في جميع أنحاء المنطقة، رحبت «بوابة ترابط» بالأنباء الأخيرة الصادرة عن توجيه البنك المركزي السعودي (ساما) لتطبيق سياسة بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى المملكة، بما يتماشى مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، وكانت البحرين أول دولة في المنطقة تضع سياسة وإطار عمل لخدمات الصيرفة المفتوحة لتكون بذلك «بوابة ترابط» أول منصة مرخصة تم احتضانها وترخيصها من بيئة رقابية تجريبية تابعة لمصرف البحرين المركزي.

توظيف

وفي إطار التزامها بالنمو والتوسع المخطط له في العام المقبل، تهدف «بوابة ترابط» إلى توظيف 40 شخصاً إضافياً ضمن فريقها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول نهاية العام الجاري، لضمان احتفاظ الشركة بمكانتها منصة رائدة في توفير خدمات الصيرفة المفتوحة في المنطقة، ومنذ تأسيسها في 2017، عززت الشركة سُبل تطوير واجهة برمجة تطبيقات «إيه بي آي» لخدمات الصيرفة المفتوحة التي تسمح لمزودي الخدمات المالية من الطرف الثالث بالوصول الآمن إلى البيانات المالية وتطوير تطبيقات وخدمات جديدة، إذ يسمح النظام البيئي لجميع البنوك الشريكة بتسريع شراكاتها التكنولوجية بشكل كبير وبتكاليف منخفضة.

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