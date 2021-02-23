أبراج سكنية فخمة تولد قبالة نخلة جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

توشك إعمار العقارية على إنجاز وتسليم أبراج سكنية فخمة قبالة نخلة جميرا في إطار مشروع جزيرة «إعمار بيتش فرونت». وسيضم المشروع عند اكتماله على مراحل 27 برجاً فاخراً متعددة الاستخدامات، ونجحت الشركة في بيع أغلب الوحدات السكنية في تلك الأبراج، وتسعى إعمار من وراء تشييد ذلك المشروع إلى صياغة مفهوم جديد لمعايير المنازل الفخمة على الواجهة البحرية.

وأوضحت مصادر «البيان الاقتصادي» أن ملاك المساكن سيحظون بشواطئ رملية بيضاء تطل على مياه الخليج العربي تمتد على طول 1.5 كيلومتر، وستضم هذه الوجهة المرموقة مجموعة واسعة من الشقق تتألف من 1 أو 2 أو 3 غرف نوم تطل جميعها على مياه الخليج.

وتقع وجهة «إعمار بيتشفرونت» على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بين منطقتي «جميرا بيتش رزيدنس» و«نخلة جميرا» ويمكن الوصول منها مباشرة إلى شارع الشيخ زايد ومرسى دبي ونخلة جميرا، وسيصبح سكان الجزيرة جزءاً من منطقة «دبي هاربر» الممتدة على مساحة 20 مليون قدم مربع وتطورها«مِراس» التابعة لدبي القابضة، وتضم مركزاً للتسوق وأكبر مرسى في الشرق الأوسط ونادي اليخوت والفنادق الفاخرة والمتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية.

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