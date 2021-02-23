الأطعمة الإيطالية تجذب زوار معرض «جلفود 2021»

المصدر: (دبي - البيان)

جذب الحضور الإيطالي في «جلفود 2021» زوار المعرض، نظراً لتميز الأطعمة الإيطالية مثل الباستا والمعجنات والشوكولاته والأجبان وزيت الزيتون، المعروضة في مختبر الطعام الإيطالي، بتنظيم وكالة التجارة الإيطالية المشاركة.

وقال نيكولا لينر، السفير الإيطالي في الإمارات: «جلفود» هو المعرض الأبرز في مجال الأغذية، ويشكل منصة مثالية لعرض المنتجات الإيطالية الزراعية وإبراز تنوعها وأصالتها في الإمارات التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للأغذية الإيطالية في الخليج، فعلى الرغم من الأزمة التي شهدها العالم بسبب انتشار وباء «كورونا» والتراجع الذي شهدته صادرات إيطاليا من الأغذية الزراعية بشكل عام إلى الإمارات في أول 11 شهراً من سنة 2020، إلا أن صادرات الباستا ارتفعت بشكل استثنائي بنسبة 30%، وكذلك حققت صادرات الطحين والمعجنات نمواً بنسبة 17% والحبوب بنسبة 13%.

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