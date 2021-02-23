«دل مونتي» تعرض منتجات صحية ومستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

حرصت شركة «دل مونتي» للمنتجات الطازجة، خلال مشاركتها في النسخة الـ 26 لمعرض «جلفود 2021»، على عرض مجموعتها الواسعة من المنتجات الصحية والمستدامة عالية الجودة.

وقالت رشا الأعور مدير التسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «دل مونتي»: من خلال التركيز على المستهلكين، ستستفيد الشركة من المشاركة في هذا الحدث الرائد عالمياً لعرض منتجاتها، خاصةً ثمار الأناناس «هاني جلو»، المزروعة بأسلوب مستدام، بالإضافة إلى مجموعتها الواسعة من المنتجات الصحية والمستدامة عالية الجودة، والمشروبات الطازجة وسلطات الفاكهة والخضراوات الطازجة الجاهزة للاستخدام، التي من شأنها تعزيز مناعة المستهلكين وصحتهم.

من جانبه، قال محمد عباس نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للشركة: لطالما سعت «دل مونتي» للمنتجات الطازجة، لتكون سباّقةً في هذه القطاع.

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