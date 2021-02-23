«جلفود للشركات الناشئة» يكشف سبل التكيف مع الواقع الغذائي

المصدر: دبي - البيان

شهد معرض «جلفود 2021» أمس تنظيم «برنامج جلفود للشركات الناشئة» والذي شهد إقبالاً واسعاً من الشركات الناشئة الإقليمية المحلية التي تسعى إلى تبادل التحليلات الدقيقة القيّمة حول أساليب التأقلم مع الأزمة الصحية العالمية وكيفية تحقيق نجاح مستدام في ضوء الملامح الجديدة لقطاع الأغذية والمشروبات سريع التطور.

ويعزز المعرض من روابط وقنوات التواصل بين مختلف الجهات في القطاع عبر 20 قاعة عرض يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي على مدى خمسة أيام.

وكشف توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لمنصة طلبات لخدمات توصيل الطعام، في كلمته ضمن برنامج الشركات الناشئة، عن قيام شركته خلال 2020 بتخصيص ميزانية التسويق الاعتيادية لديها لدعم شركائها من المطاعم الصغيرة والمتوسطة لتجاوز الفترة العصيبة التي تمر بها، ما ساعد في نجاح هذه المشاريع وقطاع طلب المنتجات عبر الإنترنت بشكل عام. وقال: حرصنا على تأجيل موعد تسديد العمولات ورسوم التجديد لأكثر من 4500 من المطاعم الصغيرة والمتوسطة الشريكة لنا لنضمن لها الاحتفاظ بسيولة نقدية تساعدها على الاستمرار.

وأوضح كريس فيد، مؤسس «فيد فيت»، المختصة في إنتاج الفيتامينات والوجبات السريعة الصحية ومنخفضة التكلفة، أن التحديات التي واجهها العالم في 2020 سلّطت الضوء على أهمية التعاون والتواصل خلال الفعاليات البارزة مثل جلفود.

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