250 مشاركة من 44 دولة تنافست على جوائر«جلفود للابتكار»

المصدر: دبي - البيان

حظيت جوائز «جلفود للابتكار»، التي تركز في دورتها الحالية على التوجهات المستقبلية، بمنافسة قوية للفوز بفئاتها المختلفة، إذ كانت الجوائز المرموقة من نصيب مجموعة من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات.

تم توزيع الجوائز في فعاليات الدورة الحالية من معرض «جلفود 2021»، واستقطبت جوائز هذا العام 250 شركة من 44 دولة، في خطوة تُسلط الضوء على الثقة العالمية بالمعرض بوصفه المنصة الأمثل لبداية مبشرة لهذا العام.

تحديات

وقال مارك نابير، مدير معرض «جلفود 2021»: أسهمت التحديات التي واجهناها على مدى الأشهر الـ12 الماضية في طرح العديد من الفرص، الأمر الذي استجاب له منتجو الأغذية والمشروبات حول العالم بكل عزيمة وابتكار. وتُمثل جوائز «جلفود للابتكار» خير دليل على هذا، ولا سيما أنّنا تلقينا مجموعة من المشاركات الجريئة والأصيلة والملهمة من نخبة من الأخصائيين المبتكرين في القطاع.

وأضاف: أبهرت المشاركات لجنة التحكيم لدينا، والتي تضم أبرز خبراء القطاع والشخصيات المرموقة في عالم فنون الطهي. وليس ما شهدناه بعد انتشار أزمة «كوفيد 19» سوى دليل واضح على التحول الهائل الذي يطال القطاع العالمي بأكمله، ولا سيما من خلال الحلول الصحية والعضوية والمستدامة بيئياً التي تصدّرت أجندات الابتكار حول العالم.

تميز إماراتي

وحلت الإمارات في طليعة جهود الاستدامة، إذ فازت شركة «هنتر فودز ليمتد»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بجائزة «منتج التغليف الأكثر ابتكاراً» بفضل حلّ التغليف الذي يُمكن إعادة تدويره بالكامل لسلسلة «سوبرفودز» العضوية الخاصة بها.

بينما مُنحت جائزة أفضل منتج مستدام لمجموعة «أغذية» الإماراتية بفضل عبوات مياه العين المصنّعة من مواد نباتية والخالية من المواد البلاستيكية بالكامل بسعة 500 ميلليمتر، والقابلة للتحلل العضوي الكامل والتحول إلى أسمدة في 80 يوماً فقط.

أوروبا الشرقية

وأثبتت أوروبا الشرقية ريادتها في قطاع الأغذية والمشروبات بفوز شركة «فينو فودز» الهنغارية بجائزة منتج الألبان الأكثر ابتكاراً بفضل جبنتها البيضاء الخالية من مشتقات الألبان؛ بينما ذهبت جائزة «الأغذية المجمدة والمبردة الأكثر ابتكاراً» لمنتجات البيض السائل الخاصة بشركة «أوفوستار يونيون» المحدودة من أوكرانيا، والتي قدّمتها في عبوات بيور باك الحديثة القابلة لإعادة التدوير.

ومن بولندا، أكّدت شركة «يوجورتي ماجدا» للزبادي ريادة المنطقة الشرقية من أوروبا بفوزها بجائزة المنتج العضوي الأكثر ابتكاراً بفضل زبادي جوز الهند منخفض الدسم المصنوع من المواد الطبيعية. وقالت سيلويا كوسيلنياك، أخصائية المشاريع في الشركة: إنها زيارتنا الأولى إلى دبي وأولى مشاركاتنا في معرض «جلفود».

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