«بكسل آرت ووركس» تفتتح مقرهاً الإقليمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بكسل آرت ووركس»، المتخصصة في تقنيات الإضاءة الحائزة على جوائز في تقنيات الإضاءة والبكسل، افتتاح مكتبها الجديد في الشرق الأوسط، فضلاً عن صالة عرض تم تجهيزها بأحدث طراز بشكل رسمي، في حي دبي للتصميم (D3).

ورغم أن فريق العمل لدى الشركة كان قد بدأ العمل في دبي قبل عامين، إلا أن الإعلان الرسمي وإطلاق العلامة التجارية الجديدة جاء ليؤكد التزام الشركة تجاه السوق المحلية.

وتتميز «بكسل آرت ووركس» في مجال العروض المبتكرة، حيث تعمد إلى مزيج من التصميمات ذات المستوى العالمي والتقنيات الحديثة، جنباً إلى الرسوم المتحركة المرموقة، وأفضل تقنيات الصوت وحلول تفاعلية مختلفة لا حدود لها تناسب جميع الأغراض، بدءاً من نشاطات المطار الضخمة، والعروض الحية المختلفة وصولاً إلى تجارب مغايرة بزاوية 360 درجة.

ويترأس دان آلديس، مدير التطوير العالمي، فريق العمل الذي يتكون من 4 أشخاص. وقاد آلديس الفريق الذي يتخذ من دبي مقراً له منذ عامين، إذ عمل عن كثب مع المتعاملين والموردين المتخصصين الإقليميين والدوليين والمكتب الرئيس في المملكة المتحدة بهدف توفير أكثر التجارب إبداعاً في المنطقة.

في حين يحظي ديف أرمسترونج، مدير حسابات المتعاملين بخبرة تمتد لسبع سنوات، وهو مسؤول عن إدارة مجموعة من الحسابات حقق من خلالها النجاح وعمل على تطوير علاقات إيجابية مع شبكة مرموقة المستوى من المتعاملين، مثل شبكة الإذاعة العربية، و«آفيد تكنولوجي»، و«موتيفيت ميديا غروب».

وقال آلديس: «بعد مُضي 15 عاماً على عملنا في المجال، تمكنا من تقديم بعضاً من أكثر التقنيات السمعية والمرئية طموحاً في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين. وبعد الاطلاع على بعض الأعمال الرائعة التي قمنا بإنتاجها، فمن السهل أن تنسى أنها تبدأ بـ«بكسل واحد».

ونحن متحمسون لاستقبال والترحيب بالزوّار في مكتبنا الإقليمي وصالة العرض الجديدين، وتعريفهم بمنتجاتنا وكيف يمكن لشركتنا الاهتمام بأدق التفاصيل والخروج عن المألوف في توفير كل ما يخص تقينات العرض المبتكرة».

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