الأسهم القيادية تدعم صعود سوق أبوظبي للجلسة الثالثة

المصدر: دبي – عمرو عادل

تباين أداء المؤشرات المحلية في نهاية تداولات أمس حيث واصل سوق أبوظبي صعوده للجلسة الثالثة مستمداً الدعم من بعض الأسهم القيادية، فيما هبط سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار ضغوط البيع على أسهم البنوك والعقارات.

وانخفض سوق دبي 0.98 %، تعادل 25.4 نقطة، ليغلق عند 2542.62 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، بينما سجل سوق أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.09%، إلى 5661.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وزادت السيولة الكلية في السوقين لتتجاوز المليار درهم من 931.4 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 1.12 مليار درهم، موزعة بواقع 924 مليون درهم في أبوظبي، و200.3 مليون بدبي. وجرى تداول 264.64 مليون سهم، منها 151.66 مليوناً في أبوظبي، و112.97 مليوناً بدبي من خلال 6149 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي تراجع قطاع البنوك 0.66%، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.3 %، و«دبي الإسلامي» 0.2%، فيما ارتفع «دبي التجاري» 1.25%. وانخفض قطاع العقارات 1.8% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.63%، و«ديار للتطوير» 1.81%، و«الاتحاد العقارية» 1.48%، و«داماك العقارية» 4.2%، و«إعمار مولز» 1.2%، و«إعمار للتطوير» 1.53%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.81% . وهبط قطاع النقل 2.01%. وسجل قطاع الاتصالات الارتفاع الوحيد بنسبة 1.89%، مع صعود «دو» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 34.4 مليون درهم، يليه «دو» 34.04 مليون درهم والذي تصدر أيضا قائمة أكبر ارتفاع بنسبة 1.9%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.9%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 19.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.40% مع صعود «أبوظبي اﻷول» 0.67%، و«أبوظبي التجاري» 0.63%.

وزاد قطاع العقارات 0.66 %، وصعد قطاع السلع الاستهلاكية 2.5 %. وارتفع قطاع الطاقة 0.04 %. فيما هبط قطاع التأمين 1.1% ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%.

وهيمن «الدار» على النشاط، مستقطباً 239.3 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 150.92 مليون درهم. وحقق «أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة» أكبر ارتفاع، بنسبة 3.7 %، فيما كان «أبوظبي الوطنية لمواد البناء»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.9 %. وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 62.82 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات في دبي نحو البيع، بصافي استثمار 33.7 مليون درهم، وفي أبوظبي اتجهت للشراء بصافي استثمار 34.46 مليوناً، واتجه المستثمرون الأفراد في دبي نحو الشراء، بصافي استثمار 32.9 مليون درهم، واتجهوا للبيع في أبوظبي بصافي استثمار 34.45 مليوناً.

إفصاحات

★ أعلنت شركة أرامكس صدور حكم من محكمة أول درجة لصالح أحد العملاء للتعويض عن الخسائر الناتجة عن حريق إحدى منشآت الشركة في المغرب، حيث طالب العميل بتعويض 40 مليون دولار. وأوضحت الشركة أنها تعتزم الطعن على الحكم بالاستئناف أمام المحكمة المختصة.

★ دعت شركة الفجيرة لصناعات البناء مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 17 مارس المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 %.

★ يعقد مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين اجتماعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، واقتراح نسبة توزيع الأرباح، وتحديد موعد الجمعية العمومية.

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