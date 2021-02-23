400 مليون درهم توزيعات «إمباور» النقدية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، توزيع 400 مليون درهم أرباحاً نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وهو ما يمثل 45 % من إجمالي الأرباح الصافية بقيمة 901 مليون درهم والتي سجلتها «إمباور» للسنة المالية الماضية. كما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 2.26 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 3 % مقارنة بـ 2019 وبلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين 2.65 مليار درهم منذ 2004.

وتعكس النتائج عموماً والأرباح وحجم التوزيعات خصوصاً، مدى متانة وقوة أداء الشركة ومقدرتها على قيادة صناعة تبريد المناطق محلياً وعالمياً، وهو ما يبرهن على نجاح استراتيجيتها الاستباقية في الاستثمار بالبنية التحتية والتقنية والبشرية، ومواصلتها بناء وتطوير أصول تضمن لها إيرادات مستدامة ومرونة عالية في مواكبة الطلب المتزايد.

استحواذ

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: كان 2020 عامًا مميزاً للشركة على كافة الأصعدة؛ فقد أنهت «إمباور» مفاوضات مع شركاء دوليين للتوسع قريباً في السعودية والبحرين ومصر. وسيجري الإعلان عن تفاصيلها قريباً، كما شهدت المؤسسة طفرة كبيرة في الأرباح مقارنة بالعام الماضي، والتوسعات في عدد المحطات، وتمديدات شبكة خدمات تبريد المناطق، وارتفاع في أعداد المباني والمتعاملين

التزام

وأكد بن شعفار التزام المؤسسة بتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد دبي وللمساهمين في الشركة وللمتعاملين الذين بلغ عددهم 140.000 متعامل يتوزعون على 1252 مبنى بين مطور عقاري ومالك ومستخدم نهائي. مؤكداً أن نتائج 2020 وأرباحها صفحة جديدة في سجل نجاحات تتواصل منذ 17 عاماً وتبشر بمزيد من النمو المدروس.

عقود

ولفت إلى أن النتائج المتوقعة لـ «إمباور» للعام الجاري واعدة أكثر من سابقاتها لاسيما بعد إبرام مجموعة عقود بقيمة 1.39 مليار درهم، تغطي أعمال تلك العقود، الاستشارات الهندسية وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد، وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات، وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في دبي، إضافة إلى بناء غرف تبادل الطاقة الحرارية وخزانات المياه وغيرها الكثير.

ريادة

وأضاف إن أولوية «إمباور» هي مواصلة الريادة في تقديم خدمات تبريد المناطق بجودة وكفاءة عاليتين طبقاً لأرفع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

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