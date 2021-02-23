ضبط 1.7 مليون قطعة مغشوشة برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

نفذت اقتصادية رأس الخيمة، متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، 26 حملة رقابية خلال عام 2020، تضمنت 37726 زيارة تفتيشية وتوعوية، شملت مختلف مناطق الإمارة، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19».

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن مفتشي الإدارة واصلوا عملهم الميداني في فترة الجائحة، تلبية لنداء الوطن في حفظ سلامة الأفراد والمنشآت التجارية من انتشار الفيروس، ما تطلب تكثيف جهودهم بصورة يومية، فاستحقوا لقب «خط الدفاع الأول».

وأضاف: أسفرت الحملات اليومية للمفتشين، عن ضبط 1.78 مليون قطعة من البضاعة المغشوشة، منها بعض من العلامات التجارية المعروفة عالمياً، والتي تنوعت بين لوازم منزلية وأخرى شخصية، مثل المنظفات والمعقمات، وحقائب كبيرة، وحقائب يدوية، وساعات يدوية، ونظارات، وأقلام ومحافظ النقود، وبلغت قيمة تلك الضبطيات 105 آلاف درهم.

وأكد جهود الشرطة المجتمعية، كشريك متعاون في إحدى حملات الدائرة، والتي جاءت أعقاب إصدار الدائرة لعدة تعاميم احترازية في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وكان من أهم حملات الإدارة، حملة «تسوق بأمان»، لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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