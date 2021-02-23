متاجر لولو تطلق «عالم المأكولات 2021» للاحتفاء بالنكهات العالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت متاجر لولو هايبر ماركت، فعاليتها السنوية «عالم المأكولات 2021»، التي تستمر لمدة أسبوعين، حتى 9 مارس. ويحتفي المهرجان بأشهى المأكولات العالمية، إضافة إلى التعريف بالمفاهيم الغذائية الصحية، مع تنظيم مسابقات للجمهور، ومشاركة عدد من المشاهير في مختلف المتاجر في الإمارات.

ويشمل المهرجان، تقديم أهم الأطباق المشهورة من حول العالم، وتقديم عروض ممتعة من روائع الطهو المستوحاة من المطابخ العالمية، وأنماط الطبخ المتنوعة، ويستمتع المتسوقون هذا العام بأشهى الأطباق العربية، التايلاندية، الفلبينية، الشرق الأوسطية، الهندية علاوة على ألذ أطباق الحلويات من مختلف الدول. ويشمل المهرجان، الذي يقام في جميع متاجر لولو في دول الخليج أيضاً، خيارات الوجبات النباتية، المقبلات بأنواعها، الأطباق الرئيسة، أطباق الفواكه، الحلويات والمخبوزات بأنواعها وغيرها الكثير.

وقال أشرف على موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: يصاحب مهرجان المأكولات لدينا فعاليات مبتكرة، وعروض تسوق رائعة، تشمل أشهى المأكولات من جميع أنحاء العالم، وكل ذلك في مكان واحد. ونحن على ثقة من أن المتسوقين سيستمتعون بخيارات واسعة من النكهات العالمية والمنتجات الغذائية التي سترضي جميع الأذواق، ونمط حياة المواطنين والمقيمين، مع أسعار منافسة.

كذلك، سيتم تقديم مفاهيم جديدة، وتشكيلات رائعة لمستلزمات الطبخ في متاجر لولو هايبر ماركت، مثل التوابل، المشروبات المعلبة، البهارات، الصلصات، صندوق الطبخ المنزلي، الذي يشمل توابل ووصفات جاهزة.

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