تنمية شراكة الإمارات وتتارستان في الاقتصاد الإسلامي

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الرئيس رستم مينيخانوف رئيس تتارستان، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، حيث بحث معه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتتارستان وسبل دعمها وتطويرها، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تنمية أطر الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وفترة ما بعد كوفيد 19، كما بحثا فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في أسواق الإمارات وتتارستان وعموم الاتحاد الروسي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على دعم تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القطاع الخاص وخاصة رواد الأعمال في البلدين.

ودعا الجانبان الشركات في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتجارة وصناعة الحلال والزراعة الحديثة والسياحة والتكنولوجيا والصناعة.

وركز اللقاء على بحث التعاون خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات الرئيسية مثل الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال والسياحة والعلوم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كما أكد الجانبان أهمية التعاون في دعم الجهود العالمية المبذولة لضمان مواجهة الجائحة العالمية وإيصال اللقاحات إلى كافة الدول لتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي على المستوى الدولي.

وأشاد رئيس جمهورية تتارستان بالعلاقات الراسخة بين بلاده والإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لروسيا ولجمهورية تتارستان في المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية، ونحن مهتمون بالتنمية الشاملة للعلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية مع الإمارات كجزء من العلاقات الروسية الإماراتية، ونعمل بصورة مشتركة للحفاظ على مستوى عالٍ من التواصل والتنسيق مع شركائنا في الإمارات لتنويع وزيادة فرص التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال بالبلدين.

وأكد مينيخانوف اهتمام المؤسسات والشركات في تتارستان بالمشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية البارزة والعالمية التي تقام بالإمارات، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون خلال الفترة المقبلة مع رجال الأعمال الإماراتيين في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً ما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والأنشطة التجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والتمويل الإسلامي وصناعة الحلال.

تطور شامل

وأكد بن طوق عمق العلاقات الإماراتية الروسية وتناميها بصورة مستمرة ولا سيما خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في يونيو 2018، والتي أثمرت عن تطور شامل في أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وانعكست بزيادة التبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية بين الجانبين.

كما أشار إلى أن تتارستان تمثل وجهة اقتصادية مهمة ضمن الاتحاد الروسي وتمتلك العديد من الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها وبناء شراكات مثمرة ومستدامة من خلالها مع مجتمع الأعمال التتارستاني والروسي عموماً.

وأطلع بن طوق رئيس تتارستان على الجهود التي تتخذها الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن الإمارات تقود خطة رائدة ومتكاملة تتضمن حزمة من المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهوض الاقتصادي وتطوير مسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد كوفيد 19، مرحباً بالتعاون مع تتارستان في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

آفاق إيجابية

وأضاف: نحن على ثقة بالآفاق الإيجابية والإمكانات الواسعة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الروسي وجمهورية تتارستان خلال المرحلة المقبلة. وسنكثف التواصل لتصب هذه الجهود في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

تبادل تجاري

استعرض معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين الإمارات والاتحاد الروسي، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في 2019 نحو 3.7 مليارات دولار، بنمو يصل إلى 9% مقارنة بـ2018، فيما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى الاتحاد الروسي بأكثر من 13% خلال الفترة نفسها.

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