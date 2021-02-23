4.04 مليارات درهم قيمة تجارية حققها مركز «ثمامة للمكامن البترولية» في «أدنوك»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس أن مركز «ثمامة للمكامن البترولية» التابع لها استطاع تحقيق قيمة تجارية بلغت 4.04 مليارات درهم منذ إطلاقه عام 2017.

ويعتبر مركز «ثمامة»، الذي سُمي تيمناً بالمكمن الأهم في أبوظبي، جزءاً أساسياً من استثمارات أدنوك الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا الحديثة والرقمية لرفع الكفاءة وسرعة الاستجابة لمتغيرات الأسواق وتمكين النمو الذكي، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة سعيها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

ويضم مركز «ثمامة»، الذي يقع في مقر أدنوك الرئيسي، مجموعة من خبراء الجيوفيزياء وعلماء الجيولوجيا ومهندسي البترول في أدنوك، وهو يستفيد من البيانات الضخمة والتحليلات الذكية للوصول إلى الموارد الهيدروكربونية وتحقيق قيمة أكبر من المكامن النفطية الحالية.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: نواصل تنفيذ استثمارات ذكية على صعيد الابتكار في عملياتنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لتعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للدولة تماشياً مع نهج وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتؤكد القيمة التجارية التي حققها المركز منذ إطلاقه على جهود أدنوك وسعيها للاستفادة من التقنيات المتقدمة والبيانات الضخمة وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية والخبرات الهندسية لتعزيز مكانتها شركة رائدة بين شركات النفط والغاز العالمية.

كما يتيح لنا المركز بناء خبراتنا الوطنية بمجال الحلول الرقمية وعلم البيانات، وهو يشكل محوراً أساسياً في سعينا لتسخير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ورافداً مهماً لمشروع AIQ الذي قمنا بتأسيسه بالشراكة مع مجموعة جروب 42.

مبادرات أخرى

وتشمل المبادرات الرقمية الأخرى للشركة مركز «بانوراما للتحكم الرقمي» الذي حقق قيمة تجارية تفوق 3.67 مليارات منذ افتتاحه. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت أدنوك وفورات بالتكاليف بلغت 7.36 مليارات درهم من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الرقمية لتحسين عمليات الحفر.

ذكاء اصطناعي

يقوم مركز «ثمامة» بتمكين «أدنوك» من دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والحوسبة السحابية في إدارة مكامنها لتعزيز استخراج النفط وتحسين كفاءة الإنتاج بنسبة تتجاوز 10 %.

ويحقق تطبيق الإنتاج المتكامل مئات الملايين من الدولارات كل عام لسلسلة القيمة الهيدروكربونية لأدنوك. وتعمل أدنوك على أكثر من 15 مشروعاً رقمياً جديداً في «ثمامة» تتطلع من خلالها لتحقيق قيمة تجارية تقدر بـ500 مليون دولار سنوياً عند استكمالها.

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