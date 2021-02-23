866 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 866 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 434.19 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 98.26 مليون درهم و173 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 335.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 312.29 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 63.38 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 248.91 مليون درهم، أهمها بمنطقة السبخة بقيمة 63 مليون درهم ورهن في منطقة البدع بقيمة 56 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 120.1 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 39 مليون درهم.

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