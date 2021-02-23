أول فرع صديق للبيئة لـ«أبوظبي الإسلامي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن افتتاح أول فرع «صديق للبيئة» في دلما مول بأبوظبي، بعد عملية إعادة تصميم جذرية ساهمت في وضع مخطط مستدام، ليكون الفرع الجديد أول فرع لمصرف إسلامي يحصل على الشهادة الذهبية من «نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (ليد) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

ويراعي الفرع الجديد للمصرف تطبيق أفضل استراتيجيات وممارسات المباني، الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل المخلفات، وتعزيز جهود إعادة التدوير والجودة البيئية. وتساعد تدابير كفاءة الطاقة على تحقيق وفور في التكاليف بنسبة 25% تقريباً، فضلاً عن تقليل استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 45% مقارنة بالمباني التقليدية.

وقال عيسى الطنيجي، الرئيس العالمي لإدارة العقارات في مصرف أبوظبي الإسلامي: يعكس حصول فرعنا الجديد في دلما مول على الشهادة الذهبية من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة التزامنا الراسخ المسؤولية البيئية وتطبيق استراتيجية الإمارات للاستدامة طويلة الأجل. ونطمح إلى تنفيذ مزيد من عمليات إعادة التصميم الجذرية بهدف ضمان تحقيق الاستدامة في أربعة فروع قيد التنفيذ وسيتم إنجازهم في عام 2021، من دون التأثير في مستويات الخدمة المتميزة التي نقدمها لعملائنا.

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