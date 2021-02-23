60 ألف شركة في المناطق الحرة والاستثمارية في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

شهدت المناطق الحرة والاستثمارية في الإمارات نشاطاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما نجحت في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل من خلالها مستفيدة من المحفزات التي أطلقتها العام الماضي وأسهمت في مجملها بزيادة جاذبيتها وتنافسيتها مقارنة بنظيراتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة إلى نحو 60.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من فبراير 2021 بزيادة 3.4% مقارنة بنهاية فبراير 2020 وفقاً للأرقام الصادرة عن السجل الاقتصادي الوطني.

وتتميز الإمارات بوجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية، موزعة على جميع إمارات الدولة مما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط، علماً بأن اختصاصات هذه المناطق تشمل جميع الأنشطة وفي مقدمتها الصناعة والتجارة والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية شكلت 8% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الإمارات مع نهاية النصف الأول من فبراير 2021.

ويتركز الجزء الأكبر من المناطق الحرة والاستثمارية في إماراتي دبي وأبوظبي مما يفسر استحواذهما على أكثر من 75% من عدد الشركات العاملة في هذه المناطق.

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