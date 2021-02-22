«For The Love of Design» منصة ترويجية للمصممين الناشئين العرب من قلب دبي

المصدر: دبي - البيان

من قلب دبي، انطلقت منصة مميزة لدعم الصناعات الإبداعية الصغيرة، وانتشالها من خطر الزوال أو خسارة نشاطاها الفني والإبداعي، بسبب تداعيات أزمة جائحة «كورونا» المستجدة العام الماضي، وتأثيرها السلبي الكبير الذي طال الصناعات الفنية الحرفية واليدوية، وأثر في المصممين العرب الناشئين.

«Beyond Your Limits»، مبادرة أنشأتها ثلاث سيدات، أتين من عالم الأعمال والفن لمؤازرة المبدعين العرب، لا سيما أولئك الذين يتسمون بصناعاتهم التقليدية التي تعكس إبداع وفن حضارة عربية كاملة.

فبعد معرض «بحبك يا لبنان»، الذي حظي بدعم المجتمع كافة في دبي، وباهتمام الصحافة، لما له من دلالة كبيرة بعد انفجار بيروت، نظمت الشركة منذ مطلع فبراير الجاري، معرضاً ثانياً بعنوان «For The Love of Design»، لدعم الصناعات الفنية الصغيرة.

هذا المعرض الذي تستضيفه «غاليري لا فاييت» العريقة في «دبي مول»، يستضيف كل 10 أيام، عشرة مصممين عرب جدد، من أجل إفساح المجال لدعم أكبر عدد منهم.

ومع انطلاق الأسبوع الثاني من المعرض، تقدّم مجموعة جديدة من المصممين إبداعاتها وتصاميمها للمتسوقين، الذين سيكون بإمكانهم الاطلاع على كم كبير من المنتجات التي تعنى بالأزياء والحلي والمجوهرات وأكسسوارات المنزل وغيرها الكثير.

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