اتفاقية تعاون بين «دو» و«إريكسون» لتوسيع نطاق شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إريكسون، توقيع اتفاقية تعاون مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اختارت شركة «دو» بموجبها حلول شبكة النفاذ الراديوي الخاصة بتقنية الجيل الخامس من إريكسون، وذلك في إطار خطط «دو» لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، على امتداد دولة الإمارات، وتحديث شبكتها الرئيسة.

وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى بناء اقتصادي معرفي مستدام، ستقوم «دو» بتحديث شبكة النفاذ الراديوي الخاصة بها، بالاعتماد على حلول نظام إريكسون الراديوي المتطور، ما يتيح لها الاستفادة بشكل كامل من الفرص والإمكانات التي توفرها تقنية الجيل الخامس في مجال الأعمال، إضافة إلى تطوير حالات استخدام متنوعة لتقنية الجيل الخامس، مثل تحسين النطاق العريض المتنقل، والوصول اللاسلكي الثابت، وتعزيز الأجهزة المتصلة بتقنية إنترنت الأشياء المكثفة، وضمان زمن وصول أقل بموثوقية فائقة، إضافة إلى توسيع الابتكارات على مستوى التطبيقات، عبر مختلف القطاعات والمجالات، مثل المدينة الذكية والتصنيع والرعاية الصحية وغيرها.

ومع اكتمال عملية تطبيق وتنفيذ الحلول الجديدة خلال عام 2021، والتي تتضمن خدمات تحسين شبكات الجيل الخامس المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمستندة إلى البرمجيات المعرفية، سوف تستفيد «دو» وعملاءها من شبكة النفاذ الراديوي للجيل الخامس، لتعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة، وزيادة تعددية الاستخدام، وتحسين كفاءة التكلفة، فضلاً عن تطوير تقنيات وخدمات جديدة تلبي المتطلبات المستقبلية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: لطالما جمعتنا شراكة قوية مع إريكسون، ونحن سعداء بهذا التعاون الجديد، في إطار جهودنا لتعزيز خططنا المتعلقة بتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس، من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات النفاذ الراديوي التي طورتها الشركة.

ونؤكد التزامنا بتسخير كافة إمكاناتنا لتحويل قدرات الجيل الخامس إلى واقع ملموس، بما يدعم أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات.

وقال فادي فرعون رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: نهدف من خلال شراكتنا الجديدة مع «دو»، إلى إحداث تحولات إيجابية في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، بهدف خلق فرص وإمكانات جديدة، تستفيد منها جميع القطاعات، وكذلك العملاء الأفراد.

يسعدنا العمل مع «دو» كشريك جديد للبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، ما يكسبنا مركز جديد لمواصلة المساهمة للوصول إلى رؤية المجتمع الإماراتي الرقمي، من خلال مساعدتها على تطوير خدمات وحالات استخدام جديدة ومتطورة للمستهلكين والشركات والمجتمع ككل.

ووقعت إريكسون 127 اتفاقية تجارية وعقداً، مع مزودي خدمات اتصالات رائدين حول العالم، في مجال شبكات الجيل الخامس، منها 74 صفقة تم الإعلان عنها علناً، و79 اتفاقية في مجال إطلاق شبكات جيل خامس تجارياً.

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