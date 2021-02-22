مشاريع ومبادرات لدائرة التنمية السياحية بعجمان في أسبوع الإمارات للابتكار

المصدر: عجمان - البيان

تنظم دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال أسبوع الإمارات للابتكار سلسلة من المشاريع والمبادرات وورش العمل والتحديات المتنوعة التي تهدف إلى استشراف آفاق السياحة بعجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

وقامت دائرة التنمية السياحية بعجمان، الفائزة بجائزة التميز الحكومي- محور إدارة الابتكار، بوضع برنامج حافل يستهدف الموظفين وعموم الجمهور وكذلك المهتمين بقطاع السياحة والضيافة لاحتضان الابتكار والتفكير الإبداعي لتوفير وجهة سياحية جاهزة للمستقبل ومنفتحة على الابتكار.

وتركز دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال أسبوع الابتكار على قطاع السياحة والضيافة، حيث دعت الدائرة المبدعين للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم خلال تحدي «معا نبتكر» إضافة إلى الفعاليات الأخرى مثل فعالية «هل أنت من الحالمين أم الفاعلين»، وفعالية «طوّر» التي تهدف إلى رعاية مواهب الطلاب وتقديم الدعم لهم لتحقيق أحلامهم مع الجهات المعنية و«مختبر الابتكار مع مركز شباب عجمان». وتسعى سياحة عجمان أيضاً للحصول على آراء الجمهور حول مشروع «XProject» الذي سيتم الكشف عنه في مرحلة لاحقة.

وأثنى صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان على جهود فريق العمل بالدائرة الذي أسهم في إنجاح المبادرات والفعاليات التي تم تنظيمها بما ينسجم مع أهداف أسبوع الإمارات للابتكار، لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار في إمارة عجمان بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وصولاً لأن تكون الإمارات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وقال الجزيري: لطالما شكّل أسبوع الإمارات للابتكار مساراً أصيلاً لدعم الآفاق الفكرية والإبداعية لدى المؤسسات والأفراد في المجتمع، وترجمة واقعية لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو بناء مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا في التعاطي مع مفاهيم الابتكار ومساراته، الأمر الذي يعزز الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة، بجانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار.

ويمكن للمبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة المشاركة في تحدي «معا نبتكر» لمواجهة التحديات لتطوير قطاع السياحة من خلال إرسال النطاق والهدف والشرائح المستهدفة لمفهومهم عبر البريد الإلكتروني atddinnovation@ajmantourism.ae حتى الغد، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 27 فبراير.

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