«نورث لادر» تعتزم تسريع وتيرة توسعها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نورث لادر» المعروفة سابقاً باسم «باي باك بازار»، وهي منصة تداول آمنة للأصول الفاخرة والإلكترونيات المستعملة ومقرها الإمارات، اليوم استكمال جولة تمويل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي بقيادة شركة رأس المال الاستثماري الإقليمية «بيكو كابيتال».

وسيدعم الاستثمار الجديد الشركة في توسيع نطاق منصتها التكنولوجية وتحسين تجربة العملاء والمضي قدماً في توسعها الجغرافي.

كما أعلنت الشركة الناشئة المحلية بدء العمل تحت الاسم التجاري الجديد «نورث لادر» الذي سيكون سارياً فوراً، بما يعكس استراتيجية الشركة في الوصول إلى أسواق جديدة ودعم الأفراد في جميع أنحاء العالم في سعيهم لتحسين وضعهم المالي.

وتعد منصة التكنولوجيا المبتكرة الأولى من نوعها التي تتيح إمكانية الوصول إلى المشترين المعتمدين للسلع المستعملة والقدرة على كسب النقود الفورية.

وتتيح «نورث لادر» حالياً للمستخدمين بيع الإلكترونيات مثل الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، بالإضافة إلى الأصول الفاخرة مثل الساعات والسيارات مع خيار فريد لإعادة شرائها في غضون بضعة أشهر.

وتأتي جولة التمويل من الفئة «أ» بعد سنة استثنائية لشركة «نورث لادر» شهدت خلالها نمواً سريعاً لعملائها وشبكة المشترين لديها وشراكاتها.

وحتى الآن، سجّلت المنصة أكثر من 15,000 معاملة في الإمارات ومستخدمين من أكثر من 85 جنسية مختلفة إلى جانب حصولها على تصنيف «رائع» لرضا العملاء بدرجة 4.9/5.

وفي العام 2021، تتطلع الشركة إلى ترسيخ حضورها في السعودية والولايات المتحدة، مع التركيز على توسيع حجم المنصة بشكل كبير خلال الأشهر الـ18 إلى 24 المقبلة.

وقال داني فرحة، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري، لشركة «بيكو كابيتال»: من خلال توفير منصة رقمية عالية الكفاءة وسهلة وموثوقة لبيع البضائع المستعملة، ستتاح الكثير من الإمكانات الواعدة والفرص الهائلة على النطاق العالمي. ونحن متحمسون جداً للشراكة مع نورث لادر لندعمها في الارتقاء بخدماتها إلى مستويات متقدمة.

وكانت الشركة عيّنت أخيراً سانديب شيتي، المدير الإداري السابق لأعمال النقل الأساسية لدى «كريم»، كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة «نورث لادر».

وقبل انضمامه إلى «كريم»، قاد شيتي أيضاً برنامج التحول الرقمي لدى بنك الإمارات دبي الوطني وتقلّد مناصب قيادية في «ماكنزي آند كومباني» و«جي إي كابيتال» في الهند والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وانضم سانديب إلى فريق القيادة المؤلف من المؤسسين المشاركين بيشو جانجلاني وريكي حسيني اللذين يمتلكان خبرات طويلة تمتد لسنوات في مجالات تأسيس المشاريع العالمية والخدمات المالية والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية.

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