فتح التسجيل لعضوية لجنة الهندسة المدنية بجمعية المهندسين

المصدر: دبي - البيان

أعلن المهندس رشاد بوخش، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين رئيس اللجان التخصصية، فتح باب التسجيل لعضوية لجنة الهندسة المدنية برئاسة م. عبدالله المرزوقي. جاء ذلك في اجتماع عن بعد تناول مناقشة أعمال اللجان التخصصية وأهدافها.

وتهدف اللجنة لتحقيق جملة من الأهداف ومنها دعم جميع المهندسين المدنيين في الإمارات والارتقاء بالممارسة المهنية، والوعي الأخلاقي والمسؤولية المجتمعية، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الجودة والقدرة التنافسية لأعمال الهندسة المدنية.

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