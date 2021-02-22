شراكة بين «المسعود للطاقة» و«نيديك ليروي-سومر» لإنشاء مركز لخدمة للمحركات والمولدات الكهربائية بالمنطقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن قسم الطاقة بمجموعة المسعود والمتخصص في أنظمة الدفع البحري وتوليد الطاقة، وشركة «نيديك ليروي - سومر» الشركة العالمية لصناعة المولدات الصناعية والمحركات الكهربائية، مؤخراً عقد شراكة وإنشاء مركز خدمة متكامل بالإمارات لتقديم خدمات ما بعد البيع للمولدات التي تم تصنيعها بواسطة العلامتين التجاريتين ليروي- سومر وكاتو الهندسية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وقال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم «المسعود للطاقة»: يتطلب قطاع الكهرباء بما في ذلك المحركات والمولدات الكهربائية، تطوير استراتيجية خدمات ما بعد البيع بطريقة جديدة ومتكاملة تضمن التفوق والمرونة، لذا حرصنا على توفير منصة خدمة متكاملة تلبي المتطلبات والاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للعملاء في الإمارات، والبحرين، وعُمان والكويت، في ظل التوسع الذي تشهده الصناعة في هذه المنطقة.

وتشكل الشراكة الأخيرة التي تجمعنا بشركة «نيديك ليروي - سومر» جزءاً من التزامنا المشترك في تعزيز قدراتنا وتسخير إمكاناتنا لنصبح رواداً في صناعة مستقبل سوق الكهرباء الإقليمي والعالمي.

وبموجب الشراكة الجديدة، سيعمل الطرفان على تقديم مجموعة من الخدمات المتطورة بما يشمل الفحوصات الدورية والإصلاحات المطلوبة لجميع المولدات والمحركات الكهربائية، إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية وإجراء تحديثات دورية على المولدات سواء في الموقع أو في مركز الخدمة، إضافة إلى غيرها من الخدمات المتطورة.

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