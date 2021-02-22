استكمال اندماج مكتبي صالح العبيدلي والمستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية

المصدر: دبي- البيان

أعلن مكتب صالح العبيدلي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقره في دبي، ومكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقره في أبوظبي، استكمال إجراءات اندماجهم، بما سيوفر دعماً قانونياً أوسع للشركات العاملة في الإمارات، أو التي تريد الدخول إلى سوقها.

وسيواصل المكتب الجديد مزاولة أعماله تحت اسم آيكلو ICLO، واضعاً على رأس أولوياته، استباق احتياجات الموكلين، من خلال توفير مزيج من القدرات القانونية المميزة، والخبرات النوعية للعملاء، بناءً على سجل طويل من النجاحات في عدة مجالات اقتصادية.

وبناء على ذلك، سيستمر مكتب آيكلو ICLO للمحاماة الاستشارة القانونية، في تقديم الدعم القانوني اللازم، لتجاوز التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل علاقات الأعمال والاستثمار.

كما سيقدم المكتب، الدعم لموكليه المحليين والدوليين، في مجالات التحكيم والتقاضي، والقوانين التجارية وقوانين الشركات، وقوانين العقارات والإنشاءات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار والضرائب.

وقال المحامي صالح العبيدلي، الشريك ورئيس قسم الرياضة والإعلام والترفيه في مكتب ICLO للمحاماة: تشكل هذه الخطوة، الخيار الأمثل لتوحيد جهودنا، وتوسيع نطاق العروض التي نقدمها لعملائنا.

ويفتخر مكتبنا بتقديم المشورة القانونية لجميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، من خلال منهجية مدروسة ومخصصة لكل عميل على حدة.

ومع زيادة استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في أماكن العمل، سيكون مكتب آيكلو ICLO للمحاماة، من مكاتب المحاماة الرائدة في المنطقة، التي تعمل على مساعدة العملاء على الامتثال لهذه التشريعات الحديثة، والتأكد من جاهزيتهم لهذا القطاع سريع التطور.

كما يستعد المكتب لإطلاق قسم خاص بقطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مكون من فريق من الخبراء القانونيين المتخصصين، بهدف دعم مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال ونقل المعرفة والابتكار.

وسيقدم الفريق، برئاسة المستشارة بيانكا غراسياس، حزمة من الخدمات والاستشارات، حول مجموعة واسعة من القضايا القانونية التي تواجهها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، وتقديم المشورة للشركات في النزاعات القضائية القائمة أو المحتملة، وتقديم الرأي القانوني للمستثمرين في المناطق المالية الحرة بالدولة، فضلاً عن تقديم الدعم اليومي لأعمال الشركات.

كما سيقدم المكتب خدمات متخصصة في القطاع الرياضي، بقيادة الشريك المؤسس المحامي صالح العبيدلي، الذي يرأس حالياً قسم القانون الرياضي في مكتب ICLO للمحاماة في دبي وأبوظبي.

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