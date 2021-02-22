المصرف المركزي يحتفي بمدرج خورفكان عبر مسكوكات تذكارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إصدار مسكوكات تذكارية مـن الذهب والفضة، بمناسبة افتتاح مدرج خورفكان، وذلك اعتباراً من يوم غد (الاثنين الموافـق 22/02/2021).

ويسعى المصرف المركزي، من خلال إصدار هذه المسكوكات التذكارية، إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والثقافية، التي من شأنها أن تعزز مكانة الدولة، وإمارة الشارقة التاريخية والسياحية.

سيطرح المصرف المركزي 100 مسكوكة تذكارية من الذهب، زنة كل منها 50 غراماً، و1000 مسكوكة تذكارية من الفضة، زنة كل منها 40 غراماً، ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة، شعار المناسبة، ومقولة باللغة العربية من الخلف.

علماً بأن كافة المسكوكات التذكارية من الذهب والفضة، قد تم تسليمها إلى مصرف الشارقة الإسلامي، لذا، لن تكون هذه المسكوكات متاحة للبيع في المقر الرئيس للمصرف المركزي وفروعه.

الجدير بالذكر، أنه تم افتتاح مدرج خورفكان بتاريخ 14 ديسمبر الماضي، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تم تصميمه على الطراز الروماني التاريخي.

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