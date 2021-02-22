ماجد الفطيم تعتمد منصّة "IBM Food Trust لتمكين تتبع الأغذية عبر متاجر كارفور

أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، المالكة والمشغّلة لامتياز علامة "كارفور"، وشركة "أي بي أم" المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز (IBM)، عن انضمام شركة "ماجد الفطيم" إلى منصّة IBM Food Trust، نظام تمكين قواعد بيانات "بلوك تشين" العالمي في قطاع الغذاء، المتوفر على سحابة «أي بي أم».

ومع انضمامها إلى منصّة IBM Food Trust، أصبحت "كارفور" أول سلسلة متاجر تجزئة في المنطقة توفر مستويات جديدة من الرؤية والشفافية والاطلاع على سلسة التوريد لديها، بما يساعد في تعزيز الجودة والمصداقية والأمان لدى العملاء.

وبصورة أولية، سيبدأ تطبيق هذه المبادرة على فئتين من المنتجات، وهما الدجاج الطازج من علامة "كارفور" التجارية، والأعشاب والخضريات صغيرة الحجم (الميكروجرين) من إنتاج المزارع المائية المختارة في متاجر "كارفور"، وذلك قبل أن يتوسع نطاق المبادرة ليشمل مزيداً من خطوط المنتجات. وستتوفر لجميع المشاركين في سلسلة التوريد عبر هذه المبادرة فرصة الاستفادة من منظومة متكاملة أكثر أماناً وذكاءً واستدامة. كما ستتاح رقمنة المعاملات والبيانات على المنصّة بأسلوب عمل أكثر كفاءة ضمن سلسلة التوريد، بما يشمل المنتجِين والمصنّعِين وشركات الشحن وتجار التجزئة والمنظمين والعملاء على حدّ سواء.

ومن خلال عملية بسيطة تتمثل باستخدام هواتفهم الذكية لمسح رمز الاستجابة السريعة على المنتجات المشاركة، مثل دجاج "كارفور" الطازج، ستُتاح لعملاء "كارفور" إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات سلسلة التوريد الكاملة، من المزرعة وحتى رفوف المتجر، ويشمل ذلك التاريخ الكامل للمنتجات، وتفاصيل عملية الإنتاج، وتصديقات المنشأ الحلال والشهادات الصحية، وتاريخ الإنتاج، والمعلومات الغذائية وبيانات درجة الحرارة، وذلك خلال ثوان قليلة بمجرد تحميل البيانات على قاعدة "بلوك تشين".

وأكدت الأبحاث التي أجراها مركز «أي بي أم» لتعزيز قيمة الأعمال (IBV) زيادة الطلب على ميزة تتبع الأغذية؛ حيث أظهرت الأبحاث أن نسبة 73% ممن شملهم استطلاع المعهد أشاروا إلى أهمية تتبع المنتجات بالنسبة لهم، في حين أشارت نسبة 71% من هؤلاء إلى استعدادهم لدفع قيمة إضافية مقابل منتجات العلامات التجارية التي تتيح لهم إمكانية تتبع الأغذية.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: "يشهد العالم تزايداً في أهمية الثقة بالمنتجات الغذائية، حيث تسارعت وتيرة هذا التوجه نتيجة لمتطلبات المستهلكين المتغيرة، والمخاوف المستجدة حول الصحة والسلامة بعد تفشي جائحة ’كوفيد-19‘. وفي هذا الإطار، ينبغي علينا الاستثمار في تعزيز الجودة عبر سلسلة القيمة، بالتوازي مع جهودنا الرامية لترسيخ الثقة والولاء لدى عملائنا. وحرصاً على تلبية التوقعات الجديدة للأسواق، نُقدم الآن لعملاء ’كارفور ‘إمكانية محسّنة لتتبّع الأغذية، مع كفاءة أفضل في عملياتنا التشغيلية".

ولتوسعة نطاق المشاركة بهذه المبادرة، تتعاون شركة "ماجد الفطيم" مع شركائها من الموردين، بما يتيح الفرصة أمام عملاء "كارفور" للوصول إلى تفاصيل التتبّع الخاصة بمنتجات متنوعة في أنحاء دولة الإمارات، وذلك قبل طرحها في أسواق "كارفور" الأخرى التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ومن جانبه، قال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى ماجد الفطيم للتجزئة: "تلتزم شركة ’ماجد الفطيم‘ بتوفير أعلى مستويات الجودة والتميز لعملائها في المنطقة. وبالاعتماد على تقنية "بلوك تشين" السحابية المتقدمة. نفخر بتطبيق هذا الحلّ المبتكر عبر سلسلة التوريد لدينا، لضمان أقصى قدر ممكن من الجودة والأمان والثقة لعملائنا".

تستخدم منصّة IBM Food Trust سجلات لامركزية لتسجيل المعاملات بطريقة يمكن التحقق منها عبر سلاسل بيانات "هايبرليدجر فابريك" (Hyperledger Fabric) مفتوحة المصدر. ومن خلال شبكة "بلوك تشين" التشاركية، يمكن تسجيل المعلومات الهامة مثل منشأ المنتج، وطريقة النقل والمكونات بصورة فعالة، وإتاحة الوصول السريع إليها من قبل المشاركين في سلسلة القيمة، والعملاء في نهاية المطاف.

وجدير بالذكر أن إعلان شركة "ماجد الفطيم" اليوم يُمثل أحدث مبادراتها التكنولوجية نحو التحول الرقمي لعملياتها التشغيلية في "كارفور"، بعد العديد من التطورات المبتكرة التي أنجزتها الشركة، والتي شملت خدمة "استلمها بنفسك" الآلية بالكامل، وخدمة "امسح وانطلق" على الهواتف المتحركة، وغيرها من المبادرات الذكية.

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