«شروق» تنجز %75 من نزل القمر بصحراء مليحة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إنجاز 75% من مشروع نزل القمر في صحراء منطقة مليحة الأثرية، الذي سيندرج ضمن علامة «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لـ«شروق» بإدارة شركة «مسك من شذا»، متوقعة أن يبدأ النزل باستقبال الزوار من عشاق المغامرات الصحراوية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن موعد افتتاح النزل يتزامن مع موسم السياحة الشتوي في الدولة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالنشاطات الخارجية في أحضان الطبيعة واستكشاف الكنوز التاريخية التي تزخر بها منطقة مليحة، مؤكدة أن المشروع يجسد رؤية «شروق» الرامية إلى الإسهام في ترسيخ مكانة الشارقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة في المنطقة من خلال تطوير مشاريع تجسد أعلى معايير السياحة البيئية المستدامة وذلك باستخدام تصاميم ومواد بناء صديقة للبيئة.

ويعد نزل القمر إضافة جديدة إلى محفظة مشاريع «شروق» السياحية التي تضم أيضا نزل الفاية من مسك الذي يندرج ضمن «مجموعة الشارقة للضيافة»، إلى جانب وجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية ومركز مليحة للآثار.

وأكدت خولة الهاشمي مدير قطاع تطوير المشاريع بـ«شروق»، أن نزل القمر يمثل واحداً من أبرز المشاريع السياحية الصديقة للبيئة التي تقدّم صورة مشرقة عن تراثنا وطبيعتنا الخلابة، فضلاً عن دورها في الحفاظ على البيئة الطبيعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير المجتمعات المحلية، بما يعكس توجهات الهيئة في تعزيز مكانة الشارقة وجهة ترفيهية وثقافية رائدة على مستوى العالم.

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