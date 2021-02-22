مليار درهم تصرفات عقارية بدبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من مليار درهم، بتسجيل 218 مبايعة بقيمة 465.42 مليون درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 188.84 مليوناً و164 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 276.58 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين في معيصم الأول.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة جميرا الأولى. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 383.72 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 133.79 مليون درهم، و38 رهن فلل وشقق بقيمة 249.93 مليوناً، أهمها بمنطقة مردف بقيمة 95 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 201.99 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 104 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز