سوق أبوظبي يدرج غداً صندوقاً استثمارياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن إدراج وحدات صندوق الاستثمار المتداول الأجنبي العام «شيميرا يوسيتس إيكاف - شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول»، الشريحة «د» ذات العائد الموزع، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء. وقال السوق في بيان: إن الصندوق سيدرج تحت رمز (CHAEIN)، ورقم التعريف الدولي (ISIN: IE00BKDMN700). ويصل الحد الأدنى لرأسمال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات) بنحو 500 ألف وحدة، فيما لا يوجد حد أقصي، وتبلغ القيمة الاسمية للوحدة 3.67 دراهم.

وتتمثل أهداف الصندوق، في السعي إلى توفير عوائد استثمارية، قبل خصم أتعاب الإدارة والمصروفات الأخرى، كما يسمح للمستثمرين بسهولة الاستثمار في أسواق الإمارات، من خلال منتج واحد، فيما يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يتلقاها.

ويحاكي الصندوق أداء مؤشر (S&P UAE BMI Liquid 20/‏35 Capped Index). وتعتبر شركة بي إن واي ميلون فاند سيرفيسر (إيرلندا)، مدير الصندوق، وشركة شيميرا كابيتال ليمتد، مدير الاستثمار، وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق، كلاً من المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، والدولية للأوراق المالية، وبي إتش مباشر للخدمات المالية، وأرقام سيكيوريتيز.

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