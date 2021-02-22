حلول لوجستية شاملة للمشاريع الناشئة والحرة بدبي

المصدر: دبي- البيان

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع شركة «أرامكس»، المزوّد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، لتزويد حاملي «رخصة تاجر»، المعنية بترخيص الأعمال الحرة، التي تُمارس من محل الإقامة بإمارة دبي، والمشاريع الناشئة التي تدار عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، بحلول مخصصة لمساعدتهم على تنمية مشاريعهم.

ويأتي التعاون المشترك بين اقتصادية دبي وشركة «أرامكس» في إطار الجهود المستمرة لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي في مرتبة متقدمة مركزاً عالمياً وتنافسياً للأعمال.

وبموجب الاتفاقية، تقدم «أرامكس» لحاملي رخصة تاجر من اقتصادية دبي مجموعة متنوعة من حلول النقل السريع المحلي والدولي، وخدمات الشحن والحلول اللوجستية الشاملة بالإضافة إلى حلول التجارة الإلكترونية المصممة خصيصاً لتلائم احتياجاتهم، وبأسعار تفضيلية. ويتعين على حاملي رخصة تاجر زيارة الرابط startups.aramex.com/‏ded وإرسال معلومات الاتصال الخاصة بهم، ليقوم فريق شركة «أرامكس» بالتواصل معهم لإتمام إجراءات فتح حساب وتزويدهم بالحلول المناسبة لمشاريعهم.

وأكد عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن التعاون مع «أرامكس» يأتي تجسيداً لرؤية واستراتيجية اقتصادية دبي، التي تتمحور حول تسهيل الحركة التجارية وأنشطة الأعمال في إمارة دبي، بحيث يسهم ذلك في تعزيز التنافسية واستدامتها بشكل فعال، الأمر الذي يؤكد مكانة وسمعة دبي وجهة مثالية للمال والأعمال، ومن شأن الشراكة مع «أرامكس» رفع عجلة التقدم في مجال التجارة الإلكترونية، وتسريع تنفيذ وتشغيل المشاريع المستهدفة، ودعم عجلة الابتكار.

وأضاف: أطلقت اقتصادية دبي «رخصة تاجر»، التي تصدر إلكترونياً، في إطار حرصها على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة. ونجحت إمارة دبي بفضل بنيتها اللوجستية المتطورة ونسبة الإقبال على استخدام الإنترنت الملحوظة الفترة القليلة السابقة في ترسيخ التحول الذكي وتحويله إلى نهج ناجح، حيث عززت الثورة الصناعية الرابعة من اعتماد التجارة الإلكترونية نموذجاً استثنائياً لممارسة أنشطة الأعمال.

وقال أحمد مرعي، المدير العام لشركة «أرامكس» في دولة الإمارات: شراكتنا مع اقتصادية دبي تأتي إيماناً منا بأهمية تمكين رواد الأعمال والشركات والمشاريع الناشئة، ومساعدتهم على خلق الفرص الخاصة بهم عبر توفير الدعم والخدمات المطلوبة لهم بأسعار تفضيلية. ونحرص في «أرامكس» على تسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات والحلول اللوجستية لهذه الشركات والمشاريع، بحيث نسهم بشكل فاعل وإيجابي في مسيرة نموها وتطورها حتى تتمكن من المنافسة على المستويين المحلي العالمي. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى إيجاد وتعزيز شراكات قوية مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية المحلية لتوليد قيمة مشتركة تسهم في ازدهار الشركات والمشاريع الناشئة، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

مميزات

وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

رخصة في دقائق

يتم الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

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