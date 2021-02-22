«دانوب هوم» تطلق تطبيقاً للأجهزة المتحركة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «دانوب هوم» مؤخراً تطبيقها للأجهزة المتحركة العاملة بنظامي أندرويد و«آي أو إس»، وقال عادل ساجان، المدير العام لـ«دانوب هوم»: مع إضافة التطبيق للأجهزة المتحركة إلى محفظة «دانوب هوم»، تدخل العلامة التجارية بنجاح في جميع قنوات البيع بالتجزئة. حالياً، تتوفر خدمة التوصيل من «دانوب هوم» في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، كما توجد خطط للتوسع قيد الإعداد، حيث تأمل الشركة إطلاق خدماتها في الكويت في مارس.

وقال سيد حبيب، رئيس تطوير الأعمال والتجارة الإلكترونية: التطبيق متوفر باللغة العربية أيضاً. يعرض التطبيق وصفاً واضحاً للمنتجات مع صور عالية الجودة لكل منتج. كذلك، يمكنهم التسجيل أو الدخول إلى التطبيق ووضع قائمة مختصرة بمنتجاتهم المفضلة، إلى جانب مشاركة المنتج الذي يعجبهم مع الأصدقاء أو العائلة بسهولة عبر «واتسآب، فيسبوك، بينتريست أو تويتر» للحصول على تعليقات حول اختيارهم. يوفر التطبيق أيضاً خططاً سهلة للدفع، إرجاعاً سهلاً وتوصيلاً مجانياً للطلبات التي تزيد قيمتها على 250 درهماً. وهناك خصم بقيمة 100 درهم على عمليات التسوّق الأولى عبر التطبيق بقيمة 500 درهم أو أكثر، مع خصم إضافي بنسبة 5% وتوصيل خلال 48 للطلبات التي تتخطّى 1999 درهماً.

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