حمدان بن راشد: دبي مركز عالمي لتجارة الأغذية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أن دبي مستمرة بتعزيز مكانتها، وتدعيم دورها المهم في مجال إعادة تصدير الأغذية والتجهيزات الغذائية.

وقال سموه في كلمة ضمن دليل المعرض: يسر مركز دبي التجاري العالمي، أن يرحب بالعارضين والزائرين مجدداً في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2021»، ويطيب لنا أن نقدم حدثاً عالمياً بأهمية «جلفود»، الذي يواصل دوره المحوري في تعزيز أواصر الصلة بين الدول والممونين، وفتح قنوات التوزيع للشركات ذات الصلة بالقطاع، وتسليط الضوء على دبي، بصفتها مركزاً تجارياً رئيساً في قطاع الأغذية على المستوى العالمي.

وأضاف سموه: نتطلع هذا العام، إلى استقطاب عدد كبير من الزائرين والعارضين القادمين من أكثر من 85 دولة من حول العالم. وتوجه سموه للمشاركين قائلاً: نرجو لكم كل النجاح في مسعاكم كعارضين أو زائرين، ونتمنى لكم طيب الإقامة في ربوع دولة الإمارات، ونتطلع إلى لقائكم مجدداً في عام 2022.

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