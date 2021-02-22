«دافزا» تستعرض خدماتها للشركات العالمية

المصدر: دبي - البيان

تشارك سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، في فعاليات الدورة الـ 26 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2021»، حيث تسعى إلى التعريف بالمزايا والخدمات التي توفرها المنطقة الحرة للشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما الفرص والخدمات، لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على القطاع.

وتسلط «دافزا»، خلال مشاركتها، الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الأغذية والمشروبات، بوصفه أحد الركائز الرئيسة في منظومة الأمن الغذائي في الإمارات، ومساهماً كبيراً في تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الرئيسة. كما تستعرض المنطقة الحرة بمطار دبي، المرافق والبنية التحتية والمناولة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال، والتسهيلات الجمركية، والخدمات اللوجستية التي توفرها للشركات العالمية، التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، أو التي تسعى إلى إيصال منتجاتها إلى مختلف الدول حول العالم عبر دبي.

وقال عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دافزا»: يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات الرئيسة الهامة التي واجهت تحديات خلال الفترتين الماضية والحالية، في ظل تأثير الجائحة في سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية، وهو ما اضطر الشركات حول العالم، إلى البحث عن حلول لوجستية أكثر مرونة، وتسهيلات جمركية وبنية تحتية للعمليات والمنصات الرقمية.

وتابع: أكد الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الحرة بمطار دبي، بالقرب من واحدٍ من أكثر المطارات حركة حول العالم، فاعليته في دعم الشركات، خاصة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، على الاستجابة بشكل أسرع لتحديات ومتطلبات السوق، فضلاً عن احتواء الطلب المرتفع على مثل هذا النوع من البضائع.

وأضاف: تعتبر «دافزا» موطناً لعدد من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تشكل 5.5 % من إجمالي عدد الشركات المسجلة في المنطقة. إذ تضم «دافزا» مقاراً إقليمية للعديد من العلامات الهامة ضمن هذا القطاع، حيث توفر لها العديد من خدمات دعم الأعمال المتميزة، التي تمكّنها من التواصل مع الموردين على مستوى المنطقة، وإدارة الوحدات اللوجستية التابعة لها، وغيرها من مساحات التجزئة بشكلٍ سهل وسريع. ومن بين الشركات التي تضمها المنطقة الحرة «ريدبول» و«هاينز» أفريقيا والشرق الأوسط، و«هيرشيز» الأمريكية، و«ياكولت» اليابانية، و«هاريبو» الألمانية، وسلسلة مطاعم تشارليز فيلي ستيك الأمريكية، وسلسلة مطاعم آبل بيز الإنجليزية، وغيرها.

ويشارك في المعرض ممثلون عن مركز الحلال للتجارة والتسويق، مركز الخدمات المتكامل لقطاع الحلال التابع لـ «دافزا»، وذلك لاستعراض شبكة المركز من الشركاء الاستراتيجيين، وحضوره في عدد كبير من الدول، ومنظومته المتكاملة من خدمات التسويق والمبيعات التي تدعم شركات الأغذية والمشروبات في عملياتها على مستوى المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي يوفرها المركز لهذه الشركات، لتوسعة نطاق وصولها إلى أسواق جديدة حول العالم.

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