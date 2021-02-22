تعاون لتطوير برامج التدريب المالي

المصدر: دبي - البيان

وقّع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أمس مذكرة تفاهم لتطوير برامج التدريب المالي وتوسيع التبادل المعرفي. وقّع المذكرة جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بحضور مسؤولي الإدارة العليا لدى الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحديد الفجوات المهارية في القطاع، وتنظيم برامج مخصصة وإصدار شهادات للمهنيين العاملين في القطاع المالي في الإمارات وخارجها. ومن المتوقع أن تقدم الشراكة حلولاً تعليمية متطورة لتمكين المهنيين من صقل كفاءاتهم بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات. كما سيتعاون الطرفان على استضافة ورش عمل وفعاليات توعية حول كليات أكاديمية مركز دبي المالي العالمي والوحدات التدريبية لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وقال جمال الجسمي: «أصبح تطوير الكفاءات في المجال المصرفي والمالي أولوية مهمة أكثر من أي وقت مضى، ونعتقد أن تحسين مهارات الموظفين الحاليين هو الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق، يمكن أن تقدم برامجنا التدريبية السنوية، والتي تركز على 12 مساراً تعليمياً قائماً على الكفاءة وتغطي المهارات الوظيفية ودورات تنمية المهارات الشخصية في الأعمال المصرفية والموضوعات المتعلقة بالأعمال، قيمة كبيرة للخبراء المتخصصين في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي في التخطيط لمحتوى الدورة التدريبية. ونسعى في المعهد باستمرار لتوسيع مجموعة شركائنا وزملائنا في القطاع لمعالجة الفجوة الحالية في المهارات، وبالتالي المساهمة في تحقيق المستهدفات الأولية الأساسية لدولة الإمارات».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يركز مركز دبي المالي العالمي على تشكيل مستقبل القطاع المالي والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. ويمكننا القيام بذلك عبر توفير فرص التعليم للأفراد الذين يعملون بالفعل بالقطاع، إضافة إلى الجيل القادم الذي سيساهم في بناء المستقبل. ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يسعدنا أن نتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتطوير المواهب التي يحتاجها القطاع المالي في المنطقة».

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