شعار وموقع إلكتروني جديدان لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الاتحاد لائتمان الصادرات، شعاراً وموقعاً إلكترونياً جديدين، في خطوة تؤكد التزامها واستمرارها في توظيف مختلف سبل الابتكار والتميّز في سعيها نحو تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة المبتكرة، التي تتماشى مع الأجندة الوطنية الاقتصادية للدولة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، القائمة على استشراف المستقبل ومواكبة المشهد الاقتصادي العالمي، الذي يتغير باستمرار.

وقدمت الشركة أكثر من 2,000 ضمان ائتماني متجدد، أي ما يعادل تأميناً لـ5 مليارات درهم صادرات غير نفطية إلى أكثر من 75 دولة في عام 2020. كما قدمت الشركة حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم منذ يناير حتى نوفمبر 2020، والذي يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية، بقيمة مليار درهم. وقد ساعدت هذه الحماية في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تُسهّل عليها سداد دفعات التمويل.

زيارة

وخلال مراسم إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين، قام معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بزيارة مكتب الشركة في دبي، برفقة المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وحضور ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك للتفاعل مع موظفي الشركة في هذا الحدث.

شراكات

وقال الزيودي: يسعدني حضور إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التي لطالما التزمت بدعم تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات، من خلال عقد شراكات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم حلولها التأمينية وأدواتها المالية المبتكرة لدعم نمو وتنافسية الشركات الإماراتية. وإن هذه الخطوة ما هي إلا تأكيد على حرصها على تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في تبنّي الابتكار والتميّز لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، كما أن الشعار والموقع الإلكتروني يسلطان الضوء على التزام الشركة بدعم خطة الإمارات في مسيرتها نحو بناء اقتصاد مستدام في الخمسة عقود المقبلة.

عناصر الشعار الجديد

يحمل الشعار الجديد اللون الأزرق الفاتح والذي يرمز إلى الموثوقية، فمنذ تأسيس الاتحاد لائتمان الصادرات، فازت الشركة بثقة عملائها وشركائها، بفضل حرصها على تقديم أفضل مستويات الخدمة في قطاع ائتمان الصادرات. كما يحمل الشعار اللون الرمادي، الذي يؤكد تعامل الاتحاد لائتمان الصادرات بشفافية وموضوعية مع جميع عملائها من الشركات بصرف النظر عن حجمها. كما يرمز الشعار إلى أهمية الاتحاد لائتمان الصادرات بصفتها شركة مؤهلة ومكلّفة بحماية ودعم الشركات الإماراتية، ذلك أنها تسهل وتسرع نمو هذه الشركات، وتمكّنها من وضع بصمتها في الأسواق الدولية وتعزز ثقتها من خلال الحلول التأمينية والأدوات المالية اللازمة، لتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.

تعزيز البنية الرقمية

جاء إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتعزيز البنية التحتية الرقمية للشركة وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى خدماتها، الأمر الذي يسهم في دعم نمو وتوسّع أعمال هذه الشركات. ويهدف الموقع إلى تعريف الشركات الإماراتية المصدّرة والصغيرة والمتوسطة بحلول حماية الائتمان والأدوات المالية المبتكرة، التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز