تباين إغلاقات الأسهم المحلية

المصدر: دبي – عمرو عادل

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في الإمارات، في ختام تعاملات أمس، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة، بعد نهاية ماراثون النتائج السنوية، فيما تتجه الأنظار نحو التوزيعات النقدية للشركات.

وانخفض سوق دبي 0.32 %، تعادل 8.3 نقاط، ليغلق عند 2568 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.24%، إلى 5656.64 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 931.38 مليون درهم، موزعة بواقع 814.16 مليون درهم في أبوظبي، و117.22 مليوناً بدبي. وجرى تداول 239 مليون سهم، منها 143.17 مليوناً في أبوظبي، و95.82 مليوناً بدبي، من خلال 4097 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي تراجع قطاع العقار 0.95%، مدفوعاً بهبوط «إعمار العقارية» 0.8 %، و«داماك» 2.5%، و«إعمار للتطوير» 2.24%، و«ديار للتطوير» 1.07% تزامناً مع الإعلان عن نتائجها السنوية ونسبة الخسائر المتراكمة.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.99%. ونزل قطاع التأمين 0.5%، وهبط قطاع النقل 0.36 %، مع انخفاض «أرامكس» 1.21%، وتراجع «الخليج للملاحة» 0.28%.

وساهمت مكاسب قطاع البنوك بنسبة 0.16% في تقليل خسائر سوق دبي، مدعومة بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.43%، فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغير.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 21.25 مليون درهم، يليه «إعمار للتطوير» 17.63 مليون درهم، ثم «أرامكس» 12.81 مليوناً. وحقق «المدينة للتمويل والاستثمار» أكبر ارتفاع، بنسبة 7.6%، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.4 %.

وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 6.96 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.35% مع صعود «أبوظبي اﻷول» 0.4%، و«أبوظبي التجاري» 0.92 % ونمو «الشارقة الإسلامي» 1.43%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.81 %، مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع السلع الاستهلاكية 2 %. وانخفض قطاع العقارات 0.53 %. وهبط قطاع الطاقة 0.86%.

وهيمن «الدار» على النشاط، مستقطباً 202.05 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 198.95 مليون درهم. وحقق «أغذية» أكبر ارتفاع، بنسبة 2.24 %، فيما كان «رأس الخيمة العقارية»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.97 %. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 78.95 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو البيع بدبي، بصافي استثمار 11.77 مليون درهم، وفي أبوظبي للشراء بصافي استثمار 38.33 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد في دبي نحو الشراء، بصافي استثمار 11.56 مليون درهم، فيما اتجهوا للبيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 38.33 مليوناً.

إفصاحات

★ دعا بنك دبي الإسلامي مساهميه للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال التصويت عن بعد يوم 16 مارس لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% وبقيمة إجمالية 1.44 مليار درهم.

★ أعلنت مجموعة الخليج للملاحة أن ناقلة المواشي التابعة لها «جلف لايف ستوك 2» أبحرت بعد عدة أشهر من التوقف والرسو لأعمال الصيانة، وأبرمت السفينة عقد إيجار مدته 5 سنوات مع شركة ميرا للشحن بقيمة 5.5 ملايين دولار صافي إيرادات بعد خصم المصاريف.

★ أقر مجلس إدارة شركة ديار للتطوير البيانات المالية لعام 2020، وأوصى بعدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال، وحدد 4 أبريل لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

★ أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أنها ستعقد جمعيتها العمومية يوم 17 مارس لمناقشة البيانات المالية 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% وبمقدار 34.65 مليون درهم، وأعلنت الشركة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الفترة من 22 فبراير وحتى 3 مارس.

★ تراجعت أرباح شركة الظفرة للتأمين لتبلغ 54.8 مليون درهم في 2020 مقابل 71.01 مليون درهم في 2019.

★ وافقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% بقيمة 246.52 مليون درهم.

★ أعلنت شركة الشارقة للإسمنت الموافقة على طلبها بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت. ودعت مساهميها بالكويت لفتح حساب مستثمر لدى سوق أبوظبي إذا رغبوا في تحويل أسهمهم للمواصلة كمساهمين في الشركة.

★ أوصى مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة بعدم توزيع أرباح سنوية عن 2020.

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