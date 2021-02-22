114 مليوناً أرباح «رأس الخيمة العقارية» 2020

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، نتائجها المالية للعام المالي 2020، حيث حققت أرباحاً صافية بقيمة 114 مليون درهم، مقارنة بـ 93 مليون درهم في 2019. وأعلنت الشركة زيادة الأصول إلى 5.8 مليارات درهم نهاية 2020، مقارنة بـ 5.6 مليارات درهم، تم الإعلان عنها في نهاية عام 2019.

وقال محمد القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: يعكس الأداء المالي لشركة رأس الخيمة العقارية في 2020، قدرتنا على التعامل مع التحديات خلال هذه الظروف الاستثنائية للجائحة، والتي ألقت بظلالها على جميع القطاعات، وأثّرت بها بشكل مباشر وغير مباشر، كما يبعث على التفاؤل في عودة وانتعاش السوق العقاري المحلي.

وأضاف أنه رغم التحديات، حرصت الشركة على إطلاق مبادرات لدعم المستثمرين، وتوفير خطط تقسيط مرنة، انطلاقاً من مبادئ المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وتزامناً مع إرشادات الحكومة. وشهد مشروع ميناء العرب إقبالاً من قبل المشترين الباحثين عن وجهات سكنية، توفر نمط حياة مريح وآمن. اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة، والتي تشمل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، عبر مجتمعاتها السكنية ومبانيها التجارية.

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