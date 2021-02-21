5 مليارات درهم صفقات اليوم الأول في «آيدكس» و«نافدكس»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.

وأكد العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» - خلال مؤتمر صحفي - أن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليارات درهم بنسبة 78%.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.

حضر المؤتمر الصحافي العميد ركن بحري، فهد ناصر الذهلي، والمقدم ركن مايا راشد المزروعي، المتحدثان الرسميان باسم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021.

وأكد العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، أن أبرز الصفقات التي عقدت تضمنت التعاقد مع «Calidus Aerospace - Sole Proprietorship» لشراء 12 طائرة بدر «B-250» بقيمة 1.697 مليار درهم، كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة «International Golden Group» لشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات من شركة نمر للسيارات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار الذهلي إلى أن الصفقات المحلية تضمنت التعاقد مع شركة المسعود لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك وقطع غيار الاوشكوش لصالح الصيانة العامة بقيمة 250 مليون درهم، وشركة «Global Aerospace Logistics» لتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام الملاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة بن هلال لتوريد قطع الغيار والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 45 مليون درهم.

ولفت إلى التعاقد مع شركة الفتان لشراء زوارق دورية ساحلية لصالح قيادة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 35.494 مليون درهم، ومع شركة الاتحاد لبناء السفن لتوفير خدمات الإسناد الفني وقطع غيار الزوارق وسفن القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة آمروك لتجديد ورفع كفاءة وجاهزية الطائرات لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 175.788 مليون درهم، ومع شركة «Wolf Sbane Wholesale» لتركيب أجهزة الكشف الكيميائي والإشعاعي والإنذار المبكر على الآليات لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 51.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «Maximus Air» لاستئجار طائرات لتوفير خدمات النقل والشحن الجوي لصالح القوات المسلحة بقيمة 293.840 مليون درهم.

وقالت المقدم ركن مايا راشد المزروعي، إن الصفقات الخارجية التي جرى توقيعها مع القوات المسلحة، تضمنت «RHEINMETALL ELECTRONICS» لتقديم الدعم الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 57.4 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «INSITU» لشراء أنظمة الطائرات المسيرة «Integrator» بقيمة 405 ملايين درهم، والتعاقد مع «JUGOIMPORT-SDPR J.P» لشراء قذائف ومدافع لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 74.698 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «Tecnobit» لشراء مشبهات المدفعية المتكاملة لصالح القوات البرية بقيمة 51.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «THALES SIX» لتطوير نظام الاتصال الجوي «GATR-T» لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 350.6 مليون درهم. وأضافت المزروعي أنه جرى توقيع اتفاقية مع «DENEL SOC LTD» لشراء نظام الطائرة المسيرة بدون طيار نوع «SEEKER 400» لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 50 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «OUVRY SAS» لشراء مهمات الوقاية الفردية لصالح الدفاع الكيميائي بقيمة 101.3 مليون درهم.

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