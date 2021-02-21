«حرة الحمرية» تروج لحوافزها الاستثمارية

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الدورة الـ 26 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2021»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي. تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث، الذي يعد أحد أهم المعارض التجارية الرئيسية للأغذية والمشروبات في المنطقة، التزاماً منها بتلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لقطاع الأغذية المحلي والإقليمي والعالمي، حيث تتطلع حرة الحمرية، التي تحتضن أهم الأسماء الدولية الرائدة في عالم الصناعات الغذائية، من خلال جناحها إلى تعريف العارضين والزوار بالفرص الواعدة والإمكانات الهائلة المتاحة، ضمن قطاع الصناعات الغذائية في الشارقة، مع تسليط الضوء على مشروعها الرائد «مجمع الشارقة للأغذية»، الذي يعد أول وأكبر مدينة متكاملة لصناعة وتجارة المواد الغذائية، وإعادة تعبئتها وتغليفها على مستوى الدولة والمنطقة ويضم نحو 1700 شركة، حيث يتكون من أراض ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربعة، ويوفر قطع أراض ابتداء من 2500 متر مربع، بالإضافة إلى كل الرخص والأنشطة ذات الصلة بصناعة الأغذية.

وقال سعود سالم المزروعي مدير الهيئة: نحرص سنوياً على المشاركة في المعرض، لما يمثله من أهمية كونه منصة عالمية نعمل من خلالها على إبراز المنتج المحلي وإيجاد أسواق ومنافذ جديدة له، إلى جانب الإضاءة على المزايا الاستثمارية الواعدة، التي تقدمها الهيئة للشركات التي تحتضنها، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية توفر من خلال مجمع الشارقة للأغذية، قاعدة أعمال متكاملة للشركاء العالميين المتخصصين في المنتجات الغذائية، حيث تولي اهتماماً كبيراً بتوفير البنية التحتية والحوافز الاستثمارية، التي تلبي تطلعات العلامات الرائدة في قطاع الأغذية الراغبين في بناء حضور قوي ضمن القطاع العالمي للأغذية، والوصول إلى الفرص الواعدة المتوفرة في الأسواق المحلية والمجاورة، والتي جعلت المنطقة اليوم والمجمع على وجه الخصوص بيئة مثالية حاضنة لكبرى الشركات المتخصصة بالأغذية نظراً لكفاءة المرافق والتسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن التميز بحلول التخزين في المستودعات، التي تم تصميمها لتتمتع بقدرات عالية من التبريد، والتي تعتبر مثالية لحفظ المواد الغذائية.

وأضاف أن جائحة «كوفيد 19» أثبتت أهمية الأمن الغذائي، حيث تشكل الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد المتكاملة عنصرين رئيسيين في الحفاظ على سلسلة الإمداد، لذلك حرصت حرة الحمرية على أن يكون لديها شبكة فعالة تضمن الوصول المباشر إلى الطرق الرئيسية مع مرافق تخزين قريبة من المطارات والموانئ، على اعتبار أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر اليوم أحد القطاعات الرئيسية، التي تحرص الشارقة على تطويرها ضمن أهداف استراتيجية الدولة الوطنية للأمن الغذائي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز