كارفور تطلق أطول حملة عروض وتخفيضات متواصلة بالمنطقة لمدة 6 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أطلقت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، اليوم، حملة ترويجية هي الأطول على مستوى المنطقة لمدة 6 أشهر في كافة فروعها التقليدية والإلكترونية على مستوى المنطقة، حيث ستقدم عروضاً أسبوعية بأسعار مخفضة، على مجموعة واسعة من المستلزمات الأساسية، بما فيها الخضراوات والمواد الغذائية الطازجة والإلكترونيات، وأدوات المطبخ والأقمشة وغيرها الكثير.

والحملة الترويجية التي تنطلق تحت اسم «القصة كبيرة»، تهدف إلى توفير الدعم للعملاء، في الوقت الذي يتطلع فيه الكثيرون إلى تقليص مصروفات الأسر والإنفاق على البقالة، في ظل انتشار جائحة كوفيد 19. وتركز كارفور بشكلٍ دائم على تقديم قيمة استثنائية للعملاء، من خلال كل تجربة، وسوف تشهد حملة «القصة كبيرة»، أسعاراً مخفضة حتى 50 % على أفضل المنتجات المتوفرة لدى كارفور، خلال الحملة التي تمتد لستة أشهر. كما ستقوم كارفور بمجاراة احتياجات عملائها، من خلال تحديث عروضها في مختلف الفئات كل شهرين على مدار الحملة.

وسيستفيد عملاء كارفور، سواء تسوقوا في متاجرها أو عبر الإنترنت، بعروض خاصة على مختلف فئات المنتجات كل يوم، مع الكشف عن خصومات أكبر في أيام العطلة الأسبوعية، إضافة إلى الحصول على المزيد من نقاط «شير» لأعضاء البرنامج، مع كل عملية شراء من كارفور.

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