إقبال كبير على الفلل السكنية في منطقة ند الشبا

المصدر: دبي- البيان

يستقطب مجمع فلل ند الشبا المواطنين الراغبين في تملك العقارات، حيث تحفز التسهيلات المقدمة العملاء على الشراء. وتتميز فلل ند الشبا الجاهزة للسكن الفوري، بتصاميم عصرية مستوحاة من الطراز المتوسطي والمغربي.

وجاء مشروع الفلل ضمن قائمة المشاريع الأعلى طلباً في دبي بالنظر إلى موقعه المميز على مقربة من شارع الشيخ محمد بن زايد، ولما يوفره من خدمات مميزة. وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات: إن جائحة «كوفيد 19» غيّرت اتجاهات السوق، حيث التوجه الآن نحو المساحات الكبيرة، وفي مقدمتها الفلل لما توفره من خصوصية وأمن على صحة الأفراد.

وأضاف أن حركة المعاملات العقارية استناداً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك تعكس جلياً هذا الاتجاه، من حيث ارتفاع الطلب على الفلل خاصة خلال الربع الأخير من السنة الماضية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يناير 2020 وحتى نهاية يناير 2021، تم بيع ما يزيد على 7816 فيلا في دبي، استحوذت فلل ند الشبا على أكثر من 800 صفقة بيع منها.

وأوضح الحمادي أن مساحات البناء للفلل تقدر بنحو 3814 قدماً مربعة، وتقع جميعها ضمن مجمع سكني يضمن للسكان الوصول إلى معالم دبي بسرعة، وعبر مسارات متعددة من خلال شارع محمد بن زايد، حيث تبعد الفلل بنحو 12 دقيقة عن مطار دبي الدولي و15 دقيقة عن برج خليفة ودبي مول، كما يبعد بـ 20 دقيقة عن جميرا والمدة نفسها عن مول الإمارات.

وتطرق الحمادي إلى الخدمات التي تميز المنطقة، حيث يوجد مول ند الشبا الذي يضم نحو 200 متجر ومطعم، زيادة على سينما قيد الإنشاء متعددة الشاشات وعيادة طبية ومركز للياقة البدنية. كما يقع المشروع على بضعة أمتار فقط من مجموعة مدارس عالمية لجميع المراحل الدراسية، فضلاً عن وجود نادي ند الشبا الرياضي قيد الإنشاء. كما اهتمت «نخيل» بمحبي ممارسة رياضة الدراجات الهوائية والجري.

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