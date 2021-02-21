«مرينا القناة» وجهة سياحية جديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف مشروع القناة في أبوظبي عن «مرينا القناة»، أحدث وجهاته السياحية، التي تضم مطاعم للمأكولات البحرية ومقاهي ومرافق بحرية. وتتيح الوجهة لمالكي القوارب التسجيل في نظام عضوية يخولهم استخدام أحد أرصفة القوارب الـ 105 والتي يمكنها استيعاب يخوت يصل طولها إلى 65 قدماً. يقدم مرسى القناة العديد من المزايا، التي تشمل خدمات أمنية على مدار الساعة ومراقبة السفن ومعدات الاستجابة للطوارئ وأخصائيين مؤهلين، بالإضافة إلى باقة مميزة من الخدمات والمرافق البحرية الأخرى.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، التي تتولى تطوير مشروع القناة: يعد المرسى إضافة مهمة لمشروع القناة، وجهة المطاعم والترفيه على الواجهة المائية في أبوظبي. ويقع المشروع في موقع مميز، بالقرب من الفنادق الفاخرة من فئة الخمسة نجوم. وأضاف: تقدم أبوظبي العديد من المواقع والوجهات الفاخرة. ويبرز من بينها مشروع القناة، الذي نتوقع أن يكون الوجهة الأولى على الواجهة المائية في الإمارة خلال 2021.

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