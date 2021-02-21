«إيكار» تطلق خدمة حجز السيارات عبر تطبيق جديد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «إيكار»، أول وأكبر مشغّل لخدمة مشاركة السيارات في الشرق الأوسط، خدمة اشتراك «إيكار» الخاصة عبر التطبيق الأول لحجز السيارات في المنطقة «Self-Drive Super App». ومع خدمة اشتراك «إيكار»، يمكن للمستخدمين حجز السيارات الاقتصادية أو الفاخرة من دقيقة إلى 9 أشهر بتكلفة اشتراك شهرية واحدة ومنخفضة من دون تسديد دفعات مقدمة أو التزام طويل الأجل.

ويسهم إطلاق التطبيق، المدعوم بنظام تشغيل السيارات «إيكار»، في حفز نمو الشركة ولاسيما في ضوء الخطط الموضوعة لتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية عبر تركيا ومصر وماليزيا وتايلاند خلال 2021.

وقال فيلهيلم هيدبيرغ، مؤسس شركة «إيكار»: مع إطلاقنا اليوم تطبيقنا الجديد، يسعدنا أن نعلن أنه بات بإمكان المستخدمين الوصول إلى كامل سوق خدمات مشاركة السيارات عبر تطبيق واحد، مع إمكانية الدفع مقابل الاشتراك لدقيقة أو لعدة أشهر، وذلك بالتعاون مع عدد من أكبر شركات تأجير واستئجار السيارات.

وأضاف: لقد غيّر الوباء العالمي طريقة استخدام الناس لوسائل النقل، حيث زاد التركيز على خدمات مشاركة السيارات. واستقطبت «إيكار» عقب فترة الحجر الصحي عشرات آلاف الأعضاء الجدد الباحثين عن حل تنقل أكثر أماناً وسلامة. ولتلبية هذا الطلب المتزايد؛ أطلقنا في نوفمبر 2020 برنامج «إيكار فليت» كجزء من نظام تشغيل السيارات «إيكار»، وهو عبارة عن منصة لتقديم البرمجيات يتيح لشركات تأجير واستئجار السيارات وضع أساطيلها الخاصة في الخدمة عن بعد عبر منصة «إيكار». وسرعان ما حقق البرنامج نجاحاً مذهلاً، حيث تم تكريس آلاف السيارات لدعم البرنامج. وتعد خدمة اشتراك «إيكار» الخطوة التالية على طريق الاستجابة لطلبات الأعضاء الذين ينشدون حلولاً طويلة الأمد لمشاركة السيارات دون تكبد تكاليف امتلاك سيارة.

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