تايجر العقارية تنتهي من تنفيذ مشروع لورينا في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة تايجر العقارية الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى لورينا السكني في منطقة قرية جميرا الدائرية في دبي، بينما شارف مشروع برج «أو تو» على الانتهاء من تنفيذه مع تجاوز مراحل الإنجاز نسبة 95%.

وذكرت الشركة أن مشروع لورينا السكني يضم عدد 105 وحدات سكنية متنوعة، مع 110 مواقف للسيارات ومسبح خارجي وصالة للألعاب الرياضية.

وأوضحت تايجر العقارية أنه سيجري البدء بتسليم الوحدات السكنية للمشترين في مشروع برج «أو تو» في 31 مارس، حيث يتكون البرج من 34 طابقاً. ويضم عدد 304 شقق متنوعة، إضافة إلى مكاتب تجارية. ويضم مشروع برج «أو تو» مرافق متعددة مثل مسبح وصالة ألعاب رياضية.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي، المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: حرصنا رغم الظروف الاستثنائية على مواصلة العمل في تنفيذ مشروع برج «أو تو»، وذلك التزاماً منا بالانتهاء بالعمل في الوقت المحدد، وتسليم الوحدات حسب الجدول الزمني. ونحن ماضون ضمن خطط عملنا في تنفيذ مشاريعنا للالتزام بتسليمها بالوقت المحدد. كما نحرص على إطلاق مشاريع نوعية تشكل إضافة إلى القطاع العقاري في الدولة.

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