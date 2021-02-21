«الفطيم هرتز الإمارات» تزود «يونايتد ترانس» بأسطول مركبات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هرتز الإمارات»، إحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، عزمها تزويد «يونايتد ترانس» إحدى شركات مجموعة السركال بمركبات تويوتا هاي إيس لمشروع «خدمة حافلات تحت الطلب» في دبي، التي تعتبر واحدة من حلول التنقل عند الطلب الأكثر كفاءة وفعالية في العالم، حيث يتم تشغيلها في مناطق محددة في دبي.

أبرمت مجموعة الفطيم للسيارات هذه الاتفاقية بما يتوافق مع سعيها للمحافظة على إرثها العريق بنقل الركاب والبضائع بأعلى معايير السلامة والأمان وراحة البال. وكجزء من الصفقة، ستتعاون مجموعة السيارات في الفطيم مع هرتز لتزويد شركة يونايتد ترانس بأسطول يتألف من 13 حافلة تويوتا هاي إيس من الجيل الجديد الذي تم طرحه أخيراً لاستخدامها في خدمة حافلات تحت الطلب في دبي لنقل العملاء بكفاءة عالية.

وسيتم تشغيل وإدارة اتفاقية التعاون من قبل «يونايتد ترانس»، التي تعد واحدة من مزودي النقل الرائدة في المنطقة، وبدورها تهدف إلى العمل على تطوير القطاع الخاص في المنطقة في مجالات متنوعة مثل النقل، والأمن، والطاقة، والزراعة. تسعى «يونايتد ترانس» جاهدة لإبرام شراكات محلية مع شركات دولية لتحقيق النمو وتثبيت حضورها على المدى الطويل، وبالتالي ضمان الحد الأقصى من مشاركة القطاع الخاص في المنطقة بطريقة مستدامة مخصصة لخدمة قطاع النقل الإقليمي.

وقال رائد أبو حجلة، مدير عام «يونايتد ترانس»: يسرنا التعاون مع مجموعة الفطيم للسيارات لتزويدنا بأسطول من مركبات هاي إيس، المصمّمة لتشمل أفضل مزايا الأمان والسلامة، والتي تعد مطلبنا الأساسي عند اختيارنا لمركبات خاصة بخدمات النقل في الإمارات. نحن على ثقة من أن إضافة هذا الأسطول إلى قائمة مركباتنا، ستمكنّا من تلبية احتياجات عملائنا بطريقة أكثر راحة، وأماناً، وتتسم بالسلاسة التامة.

إضافة إلى أن مركبات تويوتا هاي إيس 2020 تشتهر بقدرات مميزة، وقوة تحمل ومتانة فائقة، وموثوقية عالية، فقد وسّع الطراز نطاق إمكانياته الأساسية لتوفير قدر أكبر من الراحة والأمان، والتي تعد الخصائص الرئيسية التي يطلبها سائقو السيارات في وقتنا الحاضر بغض النظر عن تحديات الطريق. تم تجهيز هاي إيس بمزايا أمان متقدمة، ومحركات قوية، ومستويات استثنائية من الراحة في تجربة الركوب، إلى جانب تصميمها بغطاء مصغر للمحرك، الأمر الذي عزّز معايير الموثوقية، والصلابة، والسلامة، ناهيك عن التصميم الرائع الذي يشتمل على مواصفات عملية. كما تم تصنيع المركبة مع خيار نوعين من الهياكل، هيكل عادي بسقف قياسي، وآخر طويل بسقف مرتفع، والذي يلبي بدوره مختلف احتياجات العملاء المتعلقة بنقل البضائع والركاب.

وقال ماريوس أنطون، مدير العمليات المحلية في هرتز الإمارات: نفخر بأن نكون جزءاً من علاقة التعاون مع «يونايتد ترانس»، والتي ستشكل مساهمة قيّمة في نمو أعمالنا وأعمال شركائنا على حد سواء. نحن ملتزمون بتعزيز علاقات التعاون مع الشركات والهيئات المحلية، لدعم عمليات توفير الخدمات اللوجستية وخدمات النقل الموحدة في الإمارات، وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لمثل هذه المبادرات في المستقبل كما نتطلع إلى الشراكة أيضاً مع الهيئات الحكومية الأخرى. نهدف في مجموعة السيارات في الفطيم إلى المساعدة في تقديم حلول نقل آمنة، وفعّالة، ومستدامة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتنا الواسعة في مجال السيارات وكذلك من مسيرتنا الحافلة، التي ساعدتنا على ترسيخ مكانتنا بأن نصبح أفضل شريك في مجال حلول السيارات.

يشار إلى أن كل من هرتز الإمارات والفطيم تويوتا جزء من مجموعة السيارات في الفطيم، وهما أحد خمسة أقسام ضمن مجموعة الفطيم تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة تثري حياة الأفراد وتطلعاتهم كل يوم.

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